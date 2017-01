Falsa alarma por atraco a van que se movilizaba vía Cartagena-Barranquilla

En las últimas horas en redes sociales circula un video de un supuesto atraco ocurrido en una van de la empresa Marsol que se movilizaba en la vía al Mar en la ruta Cartagena- Barranquilla, pero lo cierto es que las imágenes no corresponden a los hechos mencionados.

En el video que se hizo viral, se ve que 16 pasajeros que se movilizaban en una van vivieron momentos de angustia cuando dos hombres, uno en la parte de adelante de camisa blanca y uno en la última fila con suéter amarillo, se levantaron de sus asientos y con revolver en mano comenzaron a amenazar a los pasajeros, despojándolos de sus pertenecías.

Este es el video

Sin embargo, las autoridades y el medio de transporte implicado informaron que el video que sembró temor en las personas que se movilizan en estos vehículos intermunicipales, corresponde a un asalto que ocurrió el 26 de enero en algún lugar de Brasil.

La empresa Marsol publicó un comunicado en sus redes sociales confirmando que los hechos no son reales y que además la empresa no tiene cámaras de seguridad dentro de sus vehículos y el interior del transporte no corresponde al diseño que ellos manejan.

Finalmente al buscar el video original en YouTube se encuentra con el nombre "Passageiros de van vivem momento de terror durante assalto", confirmando de esta manera que las imágenes compartidas si corresponden a un lugar de Brasil.

Así aparece el video original en la plataforma audiovisual

Sí hubo atraco

Según lo informó la emisora Atlántico el pasado 25 de enero, sí hubo un asalto a pasajeros de una buseta de la empresa de transporte Marsol, que se movilizaban de Cartagena para Barranquilla en la vía al Mar pero este no corresponde al video divulgado en redes sociales.

Según la pagina web de la emisora, fueron 17 personas afectadas por el atraco realizado por 4 falsos pasajeros, que en la altura del corregimiento de Lomita Arena se pararón de sus asientos y con armas de fuego y armas blancas, despojaron de sus pertenecías a los ocupantes del transporte intermunicipal con número interno 262.