Falta licencia de construcción para obras en el San Felipe Neri

Hasta 80 centímetros subió el nivel del agua en todos los espacios de la Institución Educativa San Felipe Neri, el jueves en la tarde, luego de una fuerte lluvia. Desde la 1:20 de la tarde, aproximadamente, empezó a llover en Olaya Herrera y a medida que pasaban los minutos el agua subía por centímetros y se metía por las ventanas de los salones. A los 20 minutos, ya las aulas tenían 40 centímetros de agua, los profesores detenían a los estudiantes para que no salieran porque se exponían al peligro, mientras sus zapatos y pantalones se mojaban.

“Ocurrió lo mismo de siempre, pero esta vez fue más fuerte. Los niveles del agua subieron mucho, el colegio se convirtió en una piscina peligrosa para los niños a esa hora. La lluvia duró casi tres horas, tuvimos que esperar como cuatro para que bajara el nivel del agua”, relató David Simancas Galvis, coordinador de convivencia de la institución educativa. (Lea aquí: Video: SOS por colegio inundado en Cartagena)

El San Felipe Neri atiende, en tres jornadas, a 1.700 estudiantes en 23 aulas, todas en mal estado físico y con el peligro de que se caigan en cualquier momento. El jueves, durante la lluvia, había unos 400 estudiantes. Lo que más les preocupa a los docentes y al rector es que debido a la humedad que se genera con las inundaciones, sumada al no arreglo de la infraestructura de más de 30 años, ocurra una tragedia en la institución.

Las secretarías de Educación y de Infraestructura adelantan mesas de trabajo para resolver la problemática cuanto antes. El martes es la próxima reunión.

Problemática común

Para el rector de la institución, Remberto Navas, lo más complejo desde hace más de un año cuando asumió la dirección, es tener que decirles a las personas que las condiciones en las que están no son normales.

“En la medida que ellos se acostumbren a vivir así, la posibilidad de generar soluciones desde ellos mismos se aleja. Es doloroso observar que los estudiantes se bañan en los estancamientos de agua que se generan a las afueras del colegio, es una piscina para ellos. Es doloroso para mí, que los papás, por ejemplo, cuando está lloviendo no manden a los chicos al colegio porque saben que no habrá clases, eso es acostumbrarse, volver normal una situación anómala”, destacó el rector.

Además recalcó las situaciones a las que están expuestos diariamente, es decir, que un techo se caiga, que un niño se accidente por los pisos levantados o que, en el peor de los casos, se electrocute por las redes eléctricas.

“A la planta física de la escuela, en 30 años, no se le ha hecho modificación. Lo que se hicieron fue nueve aulas nuevas que están atrás”, explicó el rector.

El nuevo proyecto

Según el rector, el proyecto de la nueva planta física, con el que se demolerá por completo la actual y se adecuará una nueva infraestructura con las condiciones necesarias, debía iniciar en abril del año pasado y entregarse en enero de este año. Sin embargo, esto no ocurrió así y desconocen dónde están los recursos.

“Hay contratista e interventor, pero no ha arrancado nada. Hace un mes y medio la secretaria de Infraestructura me respondió lo mismo que en octubre del año pasado, que la obra estaba en estudio jurídico. Quizá no sienten el asunto”, mencionó el rector.

La secretaria de Infraestructura, Clara Calderón, aseguró que ya hicieron la solicitud a Minhacienda para tener los recursos a la mano, pues están en reserva. Con la Oficina Jurídica y la Secretaría de Educación tienen una reunión la otra semana para revisar todos los soportes y requerimientos de la institución.

“Hacemos mesas de trabajo, falta la licencia de construcción y no podemos iniciar sin esta. Estamos en eso”, resaltó la secretaria.

Con recursos

La secretaria de Educación, Claudia Almeida, se refirió a esta problemática y dijo que el jueves se reunió con el rector de la institución. “El martes tenemos mesa de trabajo con el rector de esta institución. Tenemos una agenda estratégica para apropiar unos recursos que permitan atender a las instituciones que presentan alertas inminentes”, mencionó la secretaria.

Además resaltó que, en promedio, han adelantado procesos con 11 instituciones educativas de la ciudad. El Inem, el Fernández Baena y María Reina son algunas de las instituciones con recursos destinados.