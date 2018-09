Familia de joven venezolano con cáncer no pierde la esperanza de hallar trabajo

José Ángel Alcolchel es un adolescente de 16 años nacido en Barquisimeto, estado Lara en Venezuela. Era muy activo, estudiaba, jugaba fútbol, de un día para otro comenzó a sentir dolor en la espalda y no podía caminar ni hacer nada.

Fue llevado a revisión médica y se le diagnosticó un lumbago (dolor en la zona inferior de la columna vertebral), después que era el nervio ciático (dolor a lo largo del nervio ciático, desde la espalda baja hasta una o ambas piernas), al notar que los medicamentos no resolvían el problema se le ordenó una resonancia magnética y el resultado fue tumores malignos en la columna.

Se le hizo una biopsia, pasados 15 días se perdieron las muestras de los resultados, lo que llevó a hacer otra intervención quirúrgica. Como a los 20 días de esa segunda biopsia se inició con el tratamiento de quimioterapia.

“Al principio se dijo que era un linfoma no Hodgkin (cáncer que se origina en el sistema linfático) pero resultó ser otro tipo de linfoma que aún no sabemos cuál es”, dice su hermana Mary Ángel de 18 años.

Su madre, Mary Nelly Alfonsel, quien tenía una tienda en su casa y a la vez cosía, tuvo que vender la vivienda para costear el tratamiento de José Ángel.

Se le hicieron cinco ciclos de quimio pero como no era el cáncer que se diagnosticó al principio, su familia dice que se perdió dinero, tiempo, avanzó la enfermedad y ahora tiene los tumores regados en todo el cuerpo.

Llegaron a Cartagena hace casi un mes, Mary Nelly, su madre, Mary Ángel su hermana y José Francisco, su hermano de 24 años.

Viven en el barrio Boston y trabajan informalmente ofreciendo dulces en los semáforos. Las ganancias dependen de la hora en que salgan a trabajar, si salen todo el día unos 30 mil pesos, si salen por la tarde unos 20 mil pesos. Se turnan para las ventas y para cuidar a José Ángel, quien está en la Casa del Niño.

“La atención en la Casa del Niño ha sido excelente, a pesar de que obviamente no tenemos EPS, creo que el Dadis está a cargo, los doctores y todos se han portado muy bien. Aunque el medicamento que es morfina se acabó, no ha llegado y mi hermanito está presentando mucho dolor. Ahora le duele todo el cuerpo que no se puede ni mover”, relata la hermana de José Ángel.

Al preguntarle a Mary Ángel con qué los pueden apoyar las personas, muy a pesar de todas sus necesidades ella respondió, “a parte de la salud de mi hermano, necesitamos un empleo, donde podamos ganar algo de dinero para tener una vida más digna”, concluyó.

Pueden comunicarse con ellos al número de celular: 302 428 3948.

Extranjeros atendidos, asumidos por el Dadis

El Departamento Administrativo de Salud (Dadis) dio un consolidado de los pacientes extranjeros atendidos. En 2016 fueron 177 pacientes venezolanos.

En 2017 se atendieron a 920 pacientes y en el 2018 hasta julio iban 1.901 pacientes atendidos.

Mientras en el 2016 se radicaron facturas por aproximadamente 800 millones de pesos, en el 2017 fueron por 1.958 millones de pesos. En el 2018 se han radicado facturas por casi 5 mil millones de pesos solo hasta agosto, por atención a extranjeros asumidos por el Dadis.

Del total de los pacientes extranjeros asumidos por el Dadis, el 99 % son venezolanos. La ruta de atención en salud para los que están de manera regular en el país se hizo con base en el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV).

Los venezolanos que están en el RAMV sacan el Permiso Especial de Permanencia (PEP). Con el PEP deben tramitar el Sisbén en la sede principal en Chambacú. Edificio Inteligente 2do piso de 8 de la mañana al mediodía.

Con el radicado del Sisbén van al Dadis y cuando ya sea validado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en los niveles 1 y 2 podrán acceder al régimen subsidiado de salud, es decir, afiliarse a una EPS de este régimen.

Los diagnósticos más comunes en venezolanos que llegan al Dadis: mujeres embarazadas, infecciones respiratorias agudas (IRA), tuberculosis, cáncer, anemia, desnutrición. Anemia y desnutrición especialmente en niños, los demás diagnósticos en toda la población.