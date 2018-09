Familia de paciente con problemas biliares se queja de Nueva EPS

Desde el 29 de diciembre del 2017 comenzó a desmejorar en su salud el señor Perfecto Eleuterio Imitola Vásquez, ese día fue hospitalizado, se le diagnosticó un problema biliar, le practicaron una resonancia y hallaron cálculos.

“Estando hospitalizado le hicieron una Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, se abrevia CPRE (estudio diagnóstico y terapéutico del páncreas y la vía biliar, combina la endoscopia con los Rayos X para su realización). Le dieron de alta y dijeron que cada tres meses tocaba hacerle el procedimiento porque lo necesitaba”, dice su hija, Ludivina Imitola Julio.

Sus familiares relatan que a los tres meses siguientes presentó quebrantos de salud el señor Perfecto, se llevó a otra clínica en marzo y le hicieron la CPRE porque se estaba infectando.

“Se le ordenó el procedimiento Litotrisia con laser con spyglass, que era lo único que le podían hacer porque los cáculos están muy grandes, pero hasta la fecha la Nueva EPS ‘le ha bailado el indio’”, sostiene su hija Ludivina.

“La EPS dio la preautorización inicialmente para Bogotá, se ubicó la clínica pero dijeron que ellos no prestaban ese servicio. Después se dio una orden para Cali, pero sucedió lo mismo, que no lo realizaban allá. Nuevamente la EPS hizo un enlace con Bogotá y parece que sí hay una sola clínica, pero no ha habido nada concreto”, argumenta Adelquis Imitola, hijo del señor Perfecto.

“No ha habido respuesta, llevamos 10 meses en este proceso, queremos una respuesta del por qué no se le hace el procedimiento, es algo dilatorio. Mi padre tuvo que ser hospitalizado otra vez durante 8 días, es un señor de 82 años y cada día se deteriora más”, dice Adelquis.

Sus familiares dicen que respecto a los medicamentos como no son de alto costo, ellos los compran por su cuenta pero que el cirujano lo valoró el 14 de agosto y dijo que es urgente el procedimiento porque el señor Perfecto se puede complicar.

Acción de tutela

Se presenta una acción de tutela el 05 de julio de 2018, fue admitida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cartagena el día 06 de julio de 2018, el Juzgado falla a favor el 17 de julio de 2018, al no cumplir la EPS se presenta Incidente de Desacato el 31 de julio de 2018, el Juez Segundo Laboral del Circuito de Cartagena el 28 de agosto de 2018 declara en desacato a la representante legal Ángela María Espitia y al gerente Regional, Humberto Vengoechea. El Tribunal Superior de Distrito Judicial Sala Laboral el 10 de septiembre confirma el desacato.

“La no realización del procedimiento ordenado el señor Perfecto coloca en peligro su vida, la Nueva EPS desatiende el fallo. Casos como este suelen ser frecuentes; se trata de un sujeto de especial protección, anciano, a quien se le debe garantizar la efectividad de sus derechos fundamentales”, dice el abogado de la familia, José Fabián Roca Franco.

Habla Nueva EPS

“El procedimiento es bastante especializado y solo se hace en dos partes en Colombia pero Nueva EPS ha hecho toda la gestión para darle la atención al señor. Se agotaron todas las IPS y todas las rutas para conseguir el procedimiento. Se procedió a la cotización, no hemos obtenido aún respuesta del especialista en Bogotá, sin embargo de Cali enviaron la cotización este lunes”, enfatiza la gerente zonal Bolívar de Nueva EPS, Ángela Espitia.

La EPS dice que ya se hizo la gestión de generación de autorizaciones y que hay que realizar un pago anticipado para reprogramar al paciente lo antes posible.

“Se está haciendo toda la gestión para darle atención prioritaria al señor y a la espera que la clínica programe al señor para el procedimiento, el señor es prioridad para nosotros”, finalizó la gerente zonal Espitia.

