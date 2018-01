Fiesta electrónica perturbó a residentes de edificio en La Boquilla

La tranquilidad de los residentes del edificio Terrazzino 2, en la Zona Norte de la ciudad, fue perturbada el primero de enero por el ruido que se emitió desde una fiesta electrónica realizada en un establecimiento comercial aledaño.

Los afectados elevaron su molestia a la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, que acudió al lugar a atender la queja.

Yolanda Wong, en cabeza de esa dependencia, explicó que el sitio denunciado “tiene sus permisos en regla para funcionar como club, pero pone un bafle afuera a todo volumen, aduciendo que es la terraza del establecimiento comercial”.

Precisó que en atención a la queja, “hicimos un operativo con todos los organismos de seguridad, de 4 de la tarde a 7 de la noche, aproximadamente, y el propietario del establecimiento comercial retiró el sonido que estaba fuera de su predio, en la playa”.

Debido a que los afectados denunciaron a El Universal que “al rato volvieron a montar todo”, la funcionaria resaltó que para controlar el ruido, “tuvimos vigilancia policial y hasta las 10 de la noche no nos reportaron ningún tipo de perturbación. En la madrugada pierdo competencia porque es un tema de vigilancia policial y no recibí ningún reporte. Sin embargo, hablé con la Policía para reforzar la seguridad a ese espacio”.

Indicó que para continuar con las perturbadoras fiestas, el propietario del establecimiento “seguramente me va a presentar una solicitud de permiso para un evento, pero es algo que quiere hacer de manera permanente (...) Si reincide (en el ruido) la próxima medida es el cierre del establecimiento por perturbación a la tranquilidad, que debe ejecutar el inspector de Policía”.

En San Francisco

La secretaria del Interior manifestó que La Boquilla no fue la única zona de la ciudad donde se quejaron del ruido. En el barrio San Francisco también se atendieron dos quejas. No obstante, no se impuso ni un comparendo ambiental.

“En el primer sitio la música estaba apagada cuando llegamos, y en los dos de San Francisco, medimos el sonido y estaba en niveles normales. Regularmente lo que pasa el primero de enero es que la gente amanece un poco estropeada y con más sensibilidad del ruido, sin embargo, por sana convivencia, pedimos a los establecimientos que bajaran un poco el volumen, pero no había lugar a comparendos”, aseguró Wong.