Flor del campo tiene 224 nuevos vecinos

Con risas y lágrimas Amalfi Martínez celebró el haber sido favorecida con uno de los apartamentos de los que Corvivienda entregó a familias de escasos recursos en el sector Flor de Esperanza, del barrio Flor del Campo.

Apoyada en un par de muletas, por la pérdida de una de sus piernas, recordó el día de 1981 cuando llegó a Cartagena, acompañada de su madre, y huyendo de la violencia paramilitar de Plato (Magdalena).

“No conocía a nadie en esta ciudad, pero un grupo de Damas Rosadas me auxilió y me llevó a trabajar en casa de una familia que me protegió hasta los 20 años, cuando me casé. Tuve tres hijos. Me separé y, desde entonces, duré varios años pagando arriendo, pero siempre con el sueño de tener mi propia casa”, contó.

Durante el acto de entrega de llaves, al que asistió el alcalde (e) de Cartagena, Sergio Londoño Zurek, el gerente de Corvivienda, William García Tirado, explicó que esta vez se entregaron 224 apartamentos, que hacen parte del programa “Casa pa’ mi gente”, cuya convocatoria se hizo en 2016, con un posterior sorteo, depuración y capacitación para las familias favorecidas.

Las capacitaciones se enfocaron en propiedad vertical, tomando en cuenta que los favorecidos provienen de barrios y corregimientos con pobreza extrema, algunos son discapacitados o víctimas del conflicto armado.

En cuanto a las bondades de los apartamentos, comentó que tienen 40 metros cuadrados, dos recámaras, un baño, cocina y sala comedor, que fueron entregados en obra gris, pero con estuco en las paredes, puertas para las habitaciones, graniplast en el exterior y pavimento para las vías principales del conjunto.