Focos puestos en Cartagena por casos de explotación sexual de menores

Las autoridades siguen con los focos puestos en Cartagena por las redes delictivas dedicadas al proxenetismo y a la explotación sexual de menores que se entretejen en distintos sectores de la ciudad.

Esto hizo que la Fiscalía, la Policía y Migración Colombia realizaran hace unas semanas una operación que terminó con las capturas de 18 presuntos proxenetas, entre ellos alias ‘la Madame’ y un excapitán de la Armada que accedía sexualmente a menores de edad y luego les tatuaba su nombre.

Fue un golpe contundente, pero la situación no deja de ser preocupante. Y es que la Costa Caribe es la zona del país donde más han aumentado los índices de violencia sexual y de explotación sexual de menores de edad.

Así lo aseguró ayer en una conversación con El Universal el director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Carlos Eduardo Valdés, quien lidera el 4° Congreso Internacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Cartagena. Este evento empezó el lunes y culmina el viernes.

“Frente a la violencia sexual en Colombia, la Costa Norte presenta un incremento mayor que en el resto del país. Aquí el incremento está superando el 20 por ciento, mientras que el resto del país va sobre el 18,5 o 18,6 por ciento. Es decir, hay más de un punto porcentual que la diferencia del resto del país. En este tema hay que mirar mucho el fenómeno de la trata de niños y niñas, la explotación sexual que se está dando en este momento, que se está descubriendo, aunque ya se conocía en la Costa. Este fenómeno está agravando la situación de nuestros niños en el país.

“El instituto ha dicho que esta violencia que sufre el país es un problema de salud pública. Esto quiere decir que debe abordarse desde diferentes ángulos, no solo desde el sector justicia. Deben intervenir el sector educación, salud, sector vivienda, en una acción armónica. No basta con que el sector justicia actúe, no basta con pensar en aumentar las penas, cuando los índices en impunidad en violencia asexual rondan el 93 por ciento. No basta con pensar entonces en situaciones muy particulares, sino que es necesario unirnos desde todos los sectores para generar un cambio estructural en la forma de vida de los colombianos”, explicó Valdés.

El funcionario también dejó ver que el desplazamiento desde distintas partes del país y de personas de otras nacionalidades hacia la Costa, como los venezolanos, han facilitado y agravado el problema. “Eso explicaría el más de un punto porcentual que presenta la Costa”, dijo.

Explicó que no se puede hablar de una población específica que genera los mayores índices de violencia sexual. “Esto es fluctuante. Se da por temporadas y esto tiene mucho que ver con los atractivos turísticos que ofrece la Costa Norte de Colombia. Pero no podemos hablar de una ciudad en especial, eso significaría estigmatizarla. Pero sí hay un comportamiento fluctuante en esta región”. En cuanto a la explotación sexual de menores, dijo que este es uno de los temas que han focalizado en conjunto con el fiscal general Néstor Humberto Martínez, quien participa en el congreso de Medicina Legal y quien hoy dará declaraciones a los medios para hablar de la operación Vesta I. Se espera que anuncie avances importantes en la investigación o nuevas capturas.

En esta operación, Medicina Legal hizo un aporte científico con sus laboratorios de biología, toxicología y genética.

El director del instituto también recalcó que se está trabajando mucho respecto a la violencia contra la mujer. Indicó que este tipo de violencia ha incrementado mucho, especialmente en la Costa. Las denuncias son mayores porque hay un mayor apoyo a la mujer por parte del gobierno y porque hay una multiplicidad de mecanismos para que estas denuncien.

Los homicidios

Y mientras la violencia sexual contra menores de edad y la violencia contra la mujer está en las mismas, los homicidios no se quedan atrás. “Hay una tendencia de aumento de homicidios este año. Progresivamente han disminuido. Empezamos el año anterior con una tendencia de un aumento de cerca del 13 por ciento, pero ese aumento es respecto del año anterior, si se mira progresivamente de enero a junio, ha disminuido. Hoy tenemos un aumento del 5 por ciento respecto al año anterior en todo el país. Están aumentando los homicidios en Colombia, pero este año entre enero y julio la cifra ha disminuido en cinco o seis puntos porcentuales. La Costa en este momento está en el cuarto lugar de las zonas más violentas de Colombia. Hoy registramos que las zonas más violentas son los departamentos del Valle del Cauca, Antioquia y Cauca”, dijo Valdés.

Señaló que cerca del 52 por ciento de los homicidios en el país se producen en la modalidad de sicariato y que ello está relacionado con actividades criminales como el microtráfico de drogas y líos entre bandas criminales. “Dentro de este fenómeno también se incluye la muerte de líderes sociales, es indiscutible que en este año las muertes de líderes sociales, de líderes comunales se han incrementado ostensiblemente. Y eso efectivamente ha incrementado el aumento de estas regiones que están en primer lugar”, discernió.

Respecto al congreso

En el congreso de Medicina Legal se discuten avances en temas como biología, toxicología, entre otros, con la participación de conferencistas de Europa, Asia, África y América. Tocan temas comunes como la trata de personas, desaparición forzada, narcotráfico y nuevos tóxicos que afectan a la población de todo el mundo. Carlos Valdés indicó que el país se destaca en la búsqueda de persona e identificación de cadáveres. “En la Costa no registramos en los últimos cuatro meses cadáveres en condición de no identificados”, dijo.

Agregó que “somos pioneros en la búsqueda de personas desaparecidas en el mundo. Estamos entre los primeros países que desarrollan técnicas de personas desaparecidas y con ello en identificación de restos óseos. Esto es el resultado de la violencia tan grave que vive el país, que no solo lleva los últimos 50 años, sino que es una realidad histórica desde que nos convertimos en república”.