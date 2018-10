Fondo de Pensiones desmiente que se pagaron $9 mil millones de forma irregular

Hace algunos días, el contralor distrital encargado, Freddy Quintero expuso en una sesión del Concejo los hallazgos encontrados en una auditoria especial hecha a la Secretaría de Hacienda, la cual permitió entrever que en 2017 se realizaron pagos anómalos a personas muertas por un orden de más de 4 mil millones de pesos.

Antes de la realización de dicha sesión, había estado circulando el rumor de que durante este año el Fondo de Pensiones hizo pagos irregulares por 9 mil millones de pesos, hecho que agudizaría la situación de la dependencia. Por eso, Edwin del Portillo Lemus, director del fondo hizo la aclaración de lo que pasó, ya que aunque sí se dio una situación con algunas anomalías, nunca se realizó dicho pago.

“Se habla de un supuesto pago que se hizo este año por un valor de $9.000 millones, dicho pago en ningún momento de mi administración se ha realizado. Existen unas actos administrativos de enero de este año donde se ordenó por parte del director encargado, el pago de unos retroactivos de una tutela proveniente del municipio de Majagual, Sucre, dicho pago cuando llegó a manos del ex alcade Sergio Londoño, fue suspendido, no autorizó el pago de estos actos, poniendo en conocimiento de Fiscalía y Control Interno que se iniciaran las investigaciones respectivas", dijo el director del Fondo de Pensiones.

El funcionario manifestó que en una auditoria que realizaron les dijeron que dichas pensiones no pueden ser concedidas porque estas personas no tienen los tiempos, es decir, no cumplen los requisitos. "Hay una serie de irregularidades dentro de los derechos que dicen tener los señores trabajadores de las dinstintas empresas, con base en eso decidimos suspender esos actos administrativos para que no vayan a intentar mediante cualquier mecanismo judicial hacernos cumplir unos actos que se encuentran ejecutoriados y que podrían ser objeto de un nuevo intento de cobro", puntualizó.

Por su parte, el tesorero distrital manifestó haberle certificado al alcalde (e) Pedrito Pereira que efectivamente nunca se ha dado ese pago. “Le certifiqué al alcalde que no se ha dado pago alguno por concepto de retroactivo por el orden de 9 mil millones, ni ningún otro monto que no sea de las mesadas pensionales que se hacen a los pensionados de la alcaldía como de las empresas públicas municipales”.

Los órganos de control tienen a su cargo la investigación de las presuntas irregularidades encontradas por la Contraloría Distrital.

