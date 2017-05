Funcionarios de Alcaldía habrían entregado licencia falsa a edificio colapsado

Cada día se siguen conociendo detalles de la olla podrida y la corrupción que carcome a Cartagena, tras el desplome del edificio Portal de Blas de Lezo II, al sur de la ciudad.

En las últimas horas, Noticias Uno reveló que funcionarios de la Alcaldía Local 3: Industrial y de La Bahía, pertenecientes al área de Control de Obras, habrían gestionado una licencia falsa para que se diera luz verde a la construcción de esta edificación, todo, en las narices de la Oficina de Control Urbano del Distrito.

Así lo revelaron dos sobrevivientes al colapso del edificio ocurrido el pasado 27 de abril. Los obreros indicaron que los mismos servidores públicos entregaron la valla para que se colgara en la parte exterior de la construcción que se estaba levantando hace 4 meses.

"El permiso me lo entregan a mí, en las manos. Me dicen estas palabras: 'Hazle un marco para que el permiso quede bien estiradito y lo guindas en la puerta, cosa de que se vea'. Yo lo agarré e hice todo tal cual como ellos me lo pidieron", aseguró uno de los testigos.

"Hay otro que no me acuerdo el nombre, pero lo conozco muy bien. Es uno monito bajito. Incluso, al día siguiente del accidente, llegó a la construcción como si nada hubiera pasado", sostuvo.

Los funcionarios a los que se refiere el sobreviviente serían Gilberto Marrugo y Ricardo Castellar, trabajadores de planta de la Alcaldía Local 3; y Luis Cudris, abogado y asesor jurídico de la misma Alcaldía.

Los testigos indicaron que los funcionarios visitaban constantemente la obra y hablaban con el propietario, quien se cree que es Wilfran Quiroz.

"Puedo decir que los veía constantemente alrededor de la obra de Blas de Lezo, hasta dos y tres veces a la semana", añadió el segundo sobreviviente.

Recibieron coimas

Revelaron, además, que un día antes del accidente los servidores públicos fueron a la obra en busca de dinero.

"Bajo agua, vinieron por plata. ¿Cuánta cantidad de plata les entregaron?, no sé. Yo lo único que vi fue cuando a ellos le entregaron la plata", manifestó uno de ellos.

"Más o menos dos o tres millones de pesos, les daban las veces que iban", recalcó otro obrero.

Policía de cuadrante había alertado

Se conoció, también, que la policía del cuadrante habría llegado al lugar solicitando que les mostraran la licencia, pero el propietario de la construcción habría usado a sus influencias, a los mismos funcionarios, que acudieron al sitio, para evadir a los uniformados.

Funcionarios con antecedentes

Gilberto Marrugo, según precisó Noticias Uno, tiene una denuncia ante la Fiscalía 60 Seccional de Delitos contra la Administración Pública, por supuestamente, haber pedido dinero cuando fungía como funcionario en la Alcaldía Local 1: Histórica y del Caribe Norte.

Ante los señalamientos, dijo que "nunca visitó la obra porque no tenía competencia para hacerlo y que se defenderá en los estrados judiciales".

Continúa investigación

Aún queda mucha tela por cortar, y las investigaciones de la Fiscalía, Procuraduría y otros organismos de control apenas empiezan para lograr armar el rompecabezas de una tragedia que pudo evitarse.