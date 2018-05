"Garantías de APP galeón San José son plenas": Ministerio de Cultura

La empresa Géminis Consultores S.A.S., que aseguró ser proponente para la asociación público privada (APP) destinada a la intervención del galeón San José, anunció ayer que se retiraba del proceso de contratación organizado por el Gobierno colombiano por las “múltiples inconsistencias y omisiones” que contiene.

Según explicó Géminis en una carta enviada al Ministerio de Cultura, esa institución aseguró haber hecho “negociaciones” con otra empresa para el rescate del galeón hundido en el siglo XVIII cerca de Cartagena de Indias, “y a la fecha no hemos podido saber qué fue lo que se negoció y bajo qué marco jurídico se realizó”.

Inmediatamente el Ministerio de Cultura salió al paso y aseguró con respecto a Géminis Consultores que “no entendemos de qué se retira si a la fecha de su comunicación no presentó manifestación de interés en la forma y condiciones exigidas en los pliegos”, es decir, la empresa nunca tuvo carácter de proponente.

“El Ministerio de Cultura reitera que todos los terceros interesados cuentan con las garantías para presentar sus propuestas. Las razones que aduce Géminis han generado un manto de duda y falta de transparencia respecto al desarrollo del proceso, que reflejan por parte de esa empresa falta de rigurosidad para conocer y entender las condiciones para participar en la contratación pública”, aseguró el ministerio.

La empresa ha radicado desde el 26 de marzo de 2018 observaciones al proceso, respondidas en abril, dice el Mincultura; el 23 insistió pidiendo respuestas, manifestando no haberlas recibido, “y el 11 de mayo de 2018, después de que este ministerio hubiera realizado la prorroga radicaron una segunda comunicación con observaciones. De ahí que no sea cierto que fue a solicitud de esa empresa la prórroga. Hoy - ayer - envió la comunicación que también fue enviada a medios. Las observaciones denotan un posible interés pero no le da la calidad de proponente, resulta curioso que sin respetar las dinámicas de las convocatorias públicas, las observaciones se distribuyan en los medios”.