Garantizada seguridad para fiestas de Navidad y Año Nuevo en Cartagena

En momentos en que la ciudad se alista para recibir al menos 245 mil viajeros que, según proyecciones del Sistema de Información Turística de Cartagena de Indias (Sitcar), y el Sistema de Información Turística de Bolívar (Situr), llegarán a la capital del departamento entre el 20 de diciembre de 2018 y el 20 de enero de 2019, el alcalde (e) Pedrito Pereira Caballero anunció un amplio dispositivo para garantizar la seguridad y la tranquilidad en Cartagena de Indias. (Lea aquí: Cartagena recibiría 245 mil visitantes en temporada de fin de año) “Vamos a tener 9 corredores en el Centro Histórico, la novedad de los Centros de Atención al Turista, 6 CATs, para que se ilustren en el control de los precios, va haber también tablet para poner la denuncia de manera inmediata para una Cartagena amable y segura para cartageneros y en esta época para nuestros visitantes. Estamos listos para brindar seguridad, acompañamiento y atención médica a cartageneros y turistas en Navidad y Año Nuevo y en toda esta temporada, la más importante para el turismo local”, sostuvo el mandatario distrital. Los 9 corredores turísticos en el Centro Histórico estarán patrullados día y noche por más de 200 agentes de Policía, y los 6 centros de atención al turista (CATs), situados en el Aeropuerto Rafael Núñez; dos en las playas de Bocagrande; Barú – Playa Blanca; la zona norte y La Bodeguita, adicional a los Puntos de Información Turística con los que ya cuenta la ciudad, que brindarán acompañamiento y protección a los cartageneros y turistas. También invitó a los cartageneros para que ayuden a denunciar cualquier abuso, “Cartagena no puede ser usada para explotación sexual de adolescentes o de niños, dentro del contexto del turismo. Especialmente a todos, a turistas y cartageneros, cualquier hecho que se evidencie de este tipo favor denunciar, que para eso creamos todo este esquema”. Por su parte, Irvin Pérez Muñoz, presidente Ejecutivo (e) de Corpoturismo, indicó que esa entidad ha coordinado esta temporada bajo el lema: “Estamos trabajando por un Destino Turístico Sostenible”. “Hay un compromiso de la administración de estar en la calle, los corredores y los CATs son respuestas a las diferentes inquietudes manifestadas por algunos abusos. Va haber presencia permanente de todos los funcionarios con atención inmediata y denuncia oportuna para solucionar los problemas”, dijo Pérez Muñoz, e invitó a los cartageneros a que den un buen trato, servicio y hospitalidad a los visitantes, “recordemos que visitar una ciudad no es una obligación para ningún turista, es una decisión personal, y lo mínimo que debemos hacer es atenderlos con amabilidad, ser buenos anfitriones”. Por último, pidió denunciar cualquier inconformidad, usar las líneas de denuncia de abuso sexual de menores de edad: 141 y 01800012240 y de reporte de emergencias: 125. Mantener vigilados los objetos personales; respetar las normas de la ciudad en cuanto a utilización de playas y demás espacios públicos.

Recomendaciones: