Gerente regional de Medimás dice que no hay amenaza de cierre de la EPS

Luego del nuevo capítulo de la crisis en la salud que vive el país tras la decisión de revertir la venta de Cafesalud EPS, hoy Medimás EPS, por incumplimientos económicos de los compradores y problemas en la atención a los usuarios, varios han sido los pronunciamientos, pero el mensaje en común es de dar un parte de tranquilidad a los afiliados, en que la atención se seguirá prestando hasta que la Superintendencia Nacional de Salud tome otra decisión, teniendo en cuenta si Medimás cumple o no con los plazos para ponerse al día con lo exigido.

Por ello, el gerente regional Bolívar de Medimás EPS, Álvaro González, fue enfático en decir “ni el procurador ni la interventora de Saludcoop tienen el poder de reversar ese contrato porque eso no es un acto administrativo como se ha dejado claro de parte de Medimás. No es que Medimás se acabó o que van a trasladar a los usuarios a otras EPS, eso no es viable ni posible. Quien tiene la competencia para tomar esa decisión sí puede ser la Superintendencia Nacional de Salud o el Ministerio de Salud y Prestación Social. El revisor fiscal de Medimás es la Contraloría General de la República, o sea que todos los temas fiscales y financieros los vigila la Contraloría”.

“Esto generó pánico, no es mentira. Pero no tenemos ninguna amenaza de cierre. Hasta que la Superintendencia no se pronuncie o el Ministerio de Salud diciendo que Medimás se acabó, Medimás existe. Estamos fuertes y la EPS está respondiendo, no hay afectación en el servicio”, enfatizó el gerente regional.

Mientras tanto para los usuarios el panorama es desalentador “se pueden generar los mismos traumas que sufrimos cuando hubo el cambio de Cafesalud a Medimás, eso no va ser fácil como lo dice el procurador. Sí hay impacto y hoy día hay prestadores que no nos está atendiendo porque tienen la incertidumbre de qué va a pasar con Medimás. Ya llevo dos quejas de usuarios, es un daño grande para los afiliados. Sí hay falencias pero hemos visto en Medimás una calidad humana en la atención que no tenía Cafesalud ni Saludcoop”, sostiene Mariela Sánchez, presidenta del comité de usuarios de Medimás.

La Supersalud dio plazo hasta diciembre a Medimás para ponerse al día con relación al tema fiscal y a la calidad del servicio.

Quejas contra Medimás

De acuerdo al consolidado que lleva la oficina de atención al usuario de peticiones, quejas y reclamos (PQR) del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), de enero a septiembre de 2018 en quejas a Medimás contributiva hay en trámite 4 y en respuesta 1 para un total de 5, y en la subsidiada hay 8 quejas en el mismo periodo, de las cuales a 6 se le han dado respuesta y 2 están en trámite. También hay un promedio de 25 a 27 tutelas mensuales, todas por no POS (Plan Obligatorio de Salud).