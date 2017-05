Gremios piden al Distrito fortalecimiento institucional

Después del desplome del edificio Portales de Blas de Lezo II, son muchas las reflexiones que surgen sobre la capacidad que tiene el Distrito para atender los asuntos que son vitales para la ciudadanía.

Es por eso que representantes del Consejo Gremial de Bolívar le reiteraron al alcalde Manolo Duque que esta tragedia se pudo evitar, siempre y cuando el Distrito hubiera hecho una reingeniería en el personal de las diferentes dependencias. Además, le pidieron que considerara como una medida urgente un fortalecimiento institucional antes de hacer cualquier otro proceso.

“Cuando Manuel Vicente Duque era candidato a la Alcaldía de Cartagena, los gremios le manifestamos la necesidad de un fortalecimiento institucional en todas las dependencias del Distrito, compromiso que él adquirió y que prometió cumplir lo más pronto posible.

Ha pasado un año y cinco meses desde que se posesionó y esto no se ha dado, lo que no permite que la administración afronte todos los retos que tiene la ciudad. Esto se evidenció más aún con el derrumbe del edificio Portales de Blas de Lezo II, donde se notó que no hay el personal suficiente y con capacidades para hacer el control a las construcciones.

“Esto en parte se debe a que hoy el 70% de la contratación del Distrito es por orden de prestación de servicio, es decir, que no hay profesionales de planta que continúen con los procesos que van quedando a medida que pasan las diferentes administraciones”, expresó Vivian Eljaiek, gerente de la ANDI Seccional Bolívar.

Empezar por Planeación

Los gremios consideran que aunque es necesario el fortalecimiento institucional en todas las dependencias, la Secretaría de Planeación debe ser el punto de partida.

“Hay que tomar conciencia que si la casa no está ordenada por dentro, no se puede hacer nada hacia afuera. En estos momentos la Secretaría de Planeación tiene que ser la primera intervenida en cuanto a una reingeniería de su personal.

“Planeación tiene solo cuatro direcciones, de las cuales dos se dedican a temas urbanos y territoriales. En el caso de la oficina de Control Urbano, hay que contratar personas que tengan las competencias técnicas, que sepan de los procesos constructivos, que puedan validar si una obra se está haciendo bien o no.

“Además, debe haber el personal suficiente para que hagan vigilancia durante la ejecución de las obras, con el fin de asegurar el cumplimiento de las licencias urbanísticas y de las normas contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial. La solución a todo es una buena coordinación”, dijo Erika Martínez, subgerente de la ANDI Seccional Bolívar.

Por su parte, Mónica Fadul, directora Ejecutiva de Fenalco, aseguró que además de una reestructuración, una sanción contundente a los constructores y funcionarios son determinantes para que se mitigue la ilegalidad en las obras.