Guías turísticos no irán a paro hoy

Los guías turísticos de la ciudad estaban decididos a parar toda la operación turística del día porque veían competencia desleal que los dejaba sin recursos rápidamente y ninguna entidad les solucionaba. Acusaron al operador del bus Citysightseeing de quitarles sus ingresos y no dejarlos ejercer su trabajo.

Sin embargo eso no sucederá porque el jueves se reunieron con el alcalde (e) de Cartagena, Pedrito Pereira Caballero, Corpoturismo, Fondo Nacional de Turismo (Fontur) y otras empresas asociadas al turismo en la ciudad.

“Hicimos un acuerdo con el Distrito porque no convenía hacer un paro que perjudicara a la ciudad en una época en la que llegan bastantes turistas”, indicó Walter García, guía turístico.

Allí acordaron cumplir tres peticiones del pliego entregado por los guías, que son: no vender paquetes turísticos en el puerto por aparte del Citysightseeing; no contratar guías ilegales o personas que no porten la tarjeta de guía ni el Registro Nacional de Turismo (RNT); y el último es que no se vendan paquetes turísticos dentro del crucero cuando ya esté atracado en Cartagena. Es decir, que los pasajeros que no compraron excursiones tengan la posibilidad de contratar independientemente el taxi y el guía.

Según explicó Víctor Buelvas Navarro, representante de una de las asociaciones de turistas, la reducción de sus ganancias es de un 96 % desde que apareció este servicio pues los 376 guías que trabajan desde hace más de 20 años estarían quedando sin turistas que llegan a través del Puerto. “No solo nosotros somos afectados, sino también los taxistas y los comercios de artesanías porque desde el bus no se detienen a hacer recorrido en Las Bóvedas, por ejemplo”, indicó Buelvas Navarro.

Esta no sería la primera que vez que este grupo protestaría por este servicio, pues en marzo del año pasado protestaron a las afueras de la Sociedad Portuaria porque el mismo bus les quitaba la entrada laboral.