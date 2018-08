Habitantes de calle y la inseguridad en Los Alpes

La Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio Los Alpes hizo una nueva petición a la Policía Metropolitana de Cartagena y a la Secretaría de Participación y Desarrollo del Distrito para que tomen alguna decisión en cuanto al control a los habitantes de la calle.

Víctor Esquivia Polo, el presidente de la JAC, aseguró que la inseguridad se ha desbordado en el barrio por cuenta de estas personas, quienes aprovechan la madrugada para robarse las redes del servicio de televisión por cable y las tapas que cubren los medidores de agua, los cuales llevan a las chatarrerías de la zona, donde consiguen dinero para la compra de alucinógenos.

Esquivia Polo informó que el grupo a su cargo ha recibido quejas de los vecinos de las calles 31b y 31c, quienes se quedaron sin el servicio de parabólica por culpa de los indigentes, quienes también están desmantelando los medidores del gas natural.

“Aparte de eso --añadió Esquivia--, siguen ocupando andenes y terrazas, las cuales tienen como dormitorios. Antes hacían sus necesidades en el piso y las paredes. Ahora tienen recipientes que, cuando los llenan, los tiran a las calles, los carros los aplastan y los malos olores son permanentes”.

Por esos incidentes, la JAC dijo haber enviado, tanto a la Policía como a Participación sendos derechos de petición, pero hasta ahora no se han obtenido respuestas.

La Secretaría de Participación, a través de un comunicado, explicó que, mediante su programa de habitante de calle, en Los Alpes, ha realizado varias intervenciones, en las cuales ha identificado a algunos adultos mayores quienes no desean irse a ningún hogar.

“La JAC --añadió-- pasó un derecho de petición en su momento, se intervino y posteriormente puso una tutela, a la cual también se le dio respuesta explicándole la situación. La ley dice que al habitante de calle no se le puede obligar a irse, no se puede llevar a la fuerza, él escogió por voluntad propia ser habitante de calle. Para solucionar este caso debe intervenir la Policía, según su Código Nacional, artículo 33. Del derecho a la tranquilidad y articulo 41. Atención integral a la población habitante de y en calle (parágrafo 3)”.

HABLA LA POLICÍA

Un vocero de la Policía Metropolitana de Cartagena dijo que sus agentes tampoco pueden sacar a los habitantes de calle de Los Alpes, porque les estarían violando sus derechos. Recalcó que el Distrito no está haciendo lo que constitucionalmente debe para resolver ese problema. “Siempre se escudan con que ellos no pueden llevarlos a la fuerza a un albergue, mientras en otras capitales los reúnen, los asisten y alquilan buses para regresarlos a sus ciudades de origen. Lo único que tiene el Distrito en Cartagena son unas casas con las cuales consumen un gran presupuesto, pero no hacen actividades esperando que estas personas lleguen por sí solas. Ese asunto no pueden dejárselo únicamente a la Policía, porque nosotros los encerramos, se suicidan y se nos forma un lío. Se debe hacer con equipo interinstitucional que logre organizarlos para que no se conviertan en molestia”.