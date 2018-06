Habitantes de Isla Fuerte se quedaron esperando el embarcadero marítimo

Hasta el 20 de diciembre de 2017, los habitantes de Isla Fuerte tenían la esperanza de que alguien les dijera el por qué el embarcadero marítimo que se había priorizado y que debía ser entregado ese día, no se había materializado.

Un contrato suscrito entre el Distrito de Cartagena, la Alcaldía de la Localidad Histórica y del Caribe Norte (Localidad 1) y la Empresa de Desarrollo Urbano, Edurbe, establecía la realización de esta y varias obras en la ciudad por un monto de $1.604.883.776 millones, según el acta final que reposa en las oficinas de Edurbe del 18 de mayo de 2018, todas las obras se realizaron al 100 % exceptuando la de mayor urgencia: Isla Fuerte.

"Esta obra fue priorizada, estaba direccionada para esa comunidad, Isla Fuerte mandó sus proyectos para que el fondo de desarrollo local los tuviese en cuenta y todavía no entendemos por qué en otros lugares realizan muelles, pero no en Isla Fuerte que es un sitio turístico, tiene una población de más de 2.500 personas y no tienen un embarcadero", manifestó Luis Alfredo Caraballo, edil de la Localidad Histórica y del Caribe Norte.

​No hubo permisos

​​"Esa obra no fue ejecutada porque la entidad contratante no tramitó los permisos que se requieren de conformidad con la normativa vigente para ejecutar ese embarcadero como son los trámites ante la Dirección General Marítima, Dimar, por esa razón, nosotros no cobramos esa obra en el acta final, que no se ejecutó por cosas ajenas a Edurbe", expresó Bernardo Pardo, director de la entidad.

La obra tenía un valor de $100 millones, recursos que ya estaban designados y que se espera que sean utilizados para tal fin. Por su parte, el actual alcalde de la Localidad 1, Carlos Mieles, confirmó que el embarcadero no se realizó debido a que la anterior administración local no adelantó los permisos a tiempo, y que desde su administración se está adelantando la gestión para que Edurbe regrese el dinero que estaba presupuestado para la obra.

Además, manifestó que una vez el dinero esté en la cartera se abriría una licitación para la contratación, con el fin de no contratar con Edurbe.

"Con qué le vamos a salir a esa comunidad, siento que hay como un racismo, sabiendo que la mayoría de esta comunidad está en la isla más apartada de la localidad, y es cuando más prioridades deberían tener, ya que en los últimos años no se les ha hecho ninguna obra, no veo una igualdad", puntualizó Luis Alfredo Caraballo