Hablan promotores de edificio en Ceballos

Los promotores del proyecto Edificio Porto Bahía, visualizado en el barrio Ceballos, respondieron las inquietudes de la Junta de Acción Comunal (JAC).

La JAC planteó la semana pasada que el proyecto no había sido socializado con la comunidad, además de que allí ese tipo de construcciones no son permitidas por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT); y que el suelo no es el adecuado para un edificio de 33 pisos.

Sierra y Char comentaron que el proyecto es de Vivienda de Interés Social (VIS) y que las normas para ese tipo de obras no incluyen socialización.

“Sin embargo --añadieron-- nos reunimos el pasado viernes con un grupo de moradores, quienes pidieron que los tuviéramos en cuenta como mano de obra cuando empezara la construcción”.

En cuanto al supuesto impedimento del POT, “les dijimos que Ceballos está contemplado en el mismo POT como barrio de renovación urbana. Eso implica que si son VIS, rige otra normativa, con la cual se permiten edificios con la altura que nosotros proyectamos”.

Respecto a la consistencia del suelo, explicaron que “normalmente estos proyecto se levantan sobre pilotajes. Y estos pilotes, previo un estudio de suelos, se cimentan en un estrato llamado ‘formación Cartagena’, que es de arcilla dura”.

Informaron que ya el estudio de suelos se hizo y está recomendado por la compañía C.H.Pereira, reconocida a nivel internacional. Asimismo, anunciaron que acompañarán a la comunidad en todos los proyectos que presenten sobre mejoramiento del entorno.