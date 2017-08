Harvey vivido por una cartagenera

Vivir la experiencia de un huracán en Estados Unidos no estaba en los planes de Yuly. Sin embargo, y a pesar que nunca ha estado en peligro (eso le manda a decir a sus papás acá en Cartagena), hoy puede contar lo que es presenciar los desastres que causa un fenómeno natural como el huracán Harvey, que está azotando al estado de Texas, en Estados Unidos.

Yuly Rodríguez es una joven ingeniera industrial egresada de la Universidad Tecnológica de Bolívar que viajó a Texas, a seguir incrementando sus conocimientos. Allá reside desde hace unos meses y con ella este medio se comunicó vía WhatsApp para que narrara, desde su punto de vista, los estragos causados por Harvey, el huracán que entró a la costa de Texas en categoría 4, y el que a pesar que ya se degradó a tormenta tropical sigue causando estragos en un estado lleno de refinerías.

Lo primero que cuenta Yuly es que los pronósticos indican que seguirá lloviendo fuerte hasta el miércoles.

“Mucha gente ha salido de sus hogares dejando sus cosas de valor. Solo han salido con la ropa que tenían puesta, con la angustia de saber cómo los van a encontrar cuando regresen. El agua está helada, pobre gente. Los daños son innumerables, los aeropuertos están cerrados porque están inundados. Se han quedado muchísimos carros atorados porque muchas de las vías están totalmente inundadas y así no se puede manejar porque no se sabe cuál es la profundidad de estas inundaciones. Por eso es que se ha quedado tanta gente atrapada en los carros porque no conocen la profundidad de las inundaciones y cuando ya están dentro no los pueden sacar. Ayer rescataron a un señor que se quedó dentro de su camioneta ya que la presión del agua no lo dejaba abrir las puertas, gracias a Dios rompiendo los vidrios de atrás y los rescatistas pudieron ayudarlo.

“Yo creo que lo más duro de todo esto es que la gente sale de sus casas sin saber qué va pasar con sus hogares. Abandonar todo, ver tu carro hundirse es horrible”.

“Hoy (ayer) desafortunadamente falleció una señora que le cayó un árbol mientras estaba en su casa móvil.

“Lo que las autoridades recomiendan es que no se salga de las casas a no ser que su zona esté en evacuación obligatoria debido al estado de las inundaciones. Las lluvias no cesan y se estima que van a caer 20 pulgadas más de lluvia. Ahorita (a las seis de la tarde de ayer) acabaron de rescatar a una familia que estaban en el techo de un carro. Es muy triste ver esto y sentir la impotencia de no poder ayudar porque tu vida puede estar en peligro.

“Cuando se conoció la fuerza con la que Harvey impactaría Texas todo el mundo salió a colocar gasolina y no se encontraba agua en muchos supermercados. Harvey ha traído consigo pérdidas inimaginables. Gente que lleva una vida aquí y de un momento a otro perderlo todo. Hay muchos sectores sin electricidad.

“Hay diferentes refugios llenos donde está llegando la gente que están evacuando. Hay un centro de convenciones que se llama George R. Brown y en ese se espera que hoy en la noche el número de personas llegue a 6,000. Hasta este momento ya hay 4,500 personas en ese Convention Center.

“Hay animales en las calles, como lagartos, arañas y serpientes y hay que tener mucho cuidado porque la gente puede pisarlos".

Yuly dice que se asustó y sigue asustada, pero confía en que la misericordia de Dios la ayudará a ella y sus conocidos a superar esta prueba de la naturaleza.

Lo narrado por Yuly está acorde con lo que dice Patrick Blood, un meteorólogo del Servicio Nacional, quien, según la agencia de noticias EFE, calificó la situación de Houston como: “Es algo catastrófico, sin precedentes, épico. Cualquier adjetivo que quieran ponerle”. La situación en estos momentos es horrible”.