Hasta las 3 p.m., los padres tienen chance hoy de llevar a vacunar a los menores

Desde este sábado 22 de abril y hasta el próximo sábado 29 de abril se celebrará en Cartagena el 15 aniversario de la Semana de Vacunación de las Américas; cuya primera actividad se realiza hoy promoviendo la vacunación de los menores de edad. Para ello se han dispuesto, desde las 8 de la mañana y hasta las 3 de la tarde 68 puestos de atención en toda la ciudad.

La jornada es promovida por el Dadis y por la ESE Hospital Cartagena de Indias, quienes son responsables de 43 de los puestos disponibles; los otros 25 están a cargo de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) privadas.

Algunos de los puestos de vacunación se han ubicado en: los Centros de Salud Olaya, sector Foco Rojo, La Esperanza, Daniel Lemaitre, San Francisco, Blas de Lezo, Ternera y Nelson Mandela; y los Hospitales de Arroz Barato, El Pozón y Canapote. También en Salud Total, en Santa Lucía y Pie del Cerro; Coomeva, en Los Alpes y Manga; Nueva EPS, en La Plazuela, en la Av. Pedro de Heredia y en la Av. El Arsenal; la IPS Salud del Caribe, en el Pie de la Popa y Santa Lucía, y Sanitas en Manga.

El principal objetivo es vacunar a niños menores de 1 año, año y medio y 5 años de edad.

“Esta es población especial para el Distrito de Cartagena, que de acuerdo a las estadísticas que tenemos aún no tienen todas las vacunas que deben. A los niños menores de un año se le deben aplicar 3 dosis de la vacuna Pentavalente que los protege de difteria, tétanos, tosferina, hepatitis b y meningitis. Y a los niños de año y medio se les debe aplicar el resfuerzo de las vacunas de antipolio y la DPT que los protege de Difteria, Tétanos y Tosferina, y a los de 5 años se les deben poner los refuerzos de las vacunas tripleviral, antipolio y DPT.

FIEBRE AMARILLA

La directora del Dadis,Adriana Meza, recordó que hay alerta nacional e internacional por fiebre amarilla por lo que toda persona entre 18 meses y 59 años debe recibir su vacuna contra fiebre amarilla que es única dosis para toda la vida.

Si va a viajar a zonas o países donde la exijan debe aplicársela por lo menos 10 días antes del viaje para que esta logre su efectividad. Si va a viajar al exterior presente documento de identidad y pasaporte, todo lo anterior para que le sea expedido carnet internacional de vacunación.

MUJERES EMBARAZADAS

Las mujeres embarazadas deben aplicarse a partir de la semana 26 la vacuna contra DPT.

REQUISITOS

Es un requisito presentar el carné para conocer las vacunas que ya se le han aplicado a los niños, sin embargo esto no es indispensable y si no lo tiene no es motivo para dejar de vacunar a los menores. En Los puntos de vacunación existe un sistema de información que tiene registro de las vacunas aplicadas a los niños desde el 2012.

“Llevar a vacunar a nuestros hijos es la mayor muestra de amor que un padre o cuidador le puede dar a un niño porque solo así le está evitando que adquiera cualquiera de estas enfermedades que pueden causarle discapacidad o muerte como el polio, la meningitis y sarampión, entre muchas otras”, expresó Adriana Meza.

