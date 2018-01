Hasta Mariana Pajón denuncia el mal estado de la vía Playeta- Barú

La situación que se vive en Playetas es difícil de ignorar. A diario cientos de nativos y turistas transitan por este sector que comunica al corregimiento de Barú y que ha sido víctima de los estragos de las fuertes corrientes de mar. (Lea:Video: ¿Hay que esperar que Playetas desaparezca?)

La deportista colombiana visitó en las últimas horas esta isla y a través de sus historias de Instagram colgó varios videos donde se observa la “odisea” que implica para transeúntes y conductores de vehículos atravesar por esta zona de playa.

La medallista Olímpica denunció “esta es la única vía para poder llegar a Barú. Cientos de personas tienen que atravesar por acá a diario para llegar a sus casas”.

Y cuestionó “¿Será que hay forma de mejorar las vías?

¿Cómo va el proyecto?

Como se recordará el proyecto para la construcción de la vía Playeta- Barú completa diez años. El 15 de diciembre de 2016 la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) dio vía libre a la construcción de la tan anhelada vía, que busca contrarrestar la amenaza ambiental que podría implicar la intrusión de agua sobre los corales.

No obstante, la falta de recursos no está garantizada:“Un otrosí del contrato dice que mientras no se construya Playetas, nosotros no podemos seguir con los otros kilómetros y como no hay recursos para construir el pedraplén, estamos atados”, explicó en entrevista con El Universal, Efraín Amín, gerente del Consorcio Vial Isla de Barú, encargado de la obra.

La construcción de la vía a Barú comprende dos fases, primero, un pedraplén de 25 metros de ancho en su pie, 4,50 metros de alto y 10 metros de ancho en su corona, a lo largo de 1.441 metros. El segundo paso es terminar la vía en los nueve kilómetros restantes hasta el casco urbano del pueblo de Barú, cuyo presupuesto está garantizado por la concesión.

El pasado 27 de diciembre, el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay anunció la disponibilidad de $15 mil millones para comenzar a intervenir los 9km de vía que están después del sector de Playetas hasta el pueblo de Barú, es decir, sigue pendiente aún la asignación de un presupuesto para la construcción del espolón marginal que permite el tránsito de personas y vehículos de forma segura en esta zona.