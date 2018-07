"He nombrado 14 alcaldes en Cartagena en 7 años, eso es una vergüenza": Santos

Durante la Inauguración del Viaducto del Gran Manglar en Cartagena, el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, se refirió a la polémica que afronta la capital del departamento de Bolívar por la ausencia de un mandatario en la ciudad.

"En el periódico El Universal salió un titular que dice 'Santos quiere dejar un nuevo alcalde' porque le pedí al partido Conservador la terna de la cuál debe salir el nuevo alcalde. Yo la pedí porque estoy obligado por la ley y ya estaba atrasado, pero tengo la obligación", dijo el primer mandatario.

El pasado viernes, Santos envió una misiva a la representante legal del Partido Conservador Colombiano, María Mercedes López, para solicitar una terna que permita elegir un nuevo alcalde encargado para Cartagena.

El presidente solicitó que se le remita la terna con los respectivos soportes documentales de las hojas de vida y la verificación de que las personas ternadas no se encuentren incursas en las inhabilidades de que tratan los artículos 122 de la Constitución.

Sin embargo, el jefe de estado aseguró que no tiene ningún tipo de interés en "colocar" algún alcalde en la ciudad de Cartagena antes de finalizar su gobierno el próximo 7 de agosto.

"Soy el menos interesado en firmar otro decreto nombrando un nuevo alcalde, ya me da es vergüenza. ¿Sabe cuántos he firmado en estos 7 años nombrando alcaldes en Cartagena?, 14. Eso es una vergüenza", añadió.

La ciudad entró en una crisis política luego de que el Gobierno Nacional a través del Decreto 949 del 3 de junio de 2018, dando cumplimiento al auto interlocutorio proferido por el Tribunal Administrativo de Bolívar, suspendiera provisionalmente a Antonio Quinto Guerra quien había sido elegido alcalde por voto popular el pasado 6 de mayo. Posteriormente, el despacho fue encargado a Yolanda Wong, quien se había desempeñado como secretaria del Interior.

"Tengan la seguridad de que yo no voy a nombrar un nuevo alcalde, que lo nombre el nuevo Gobierno", concluyó Santos durante el evento.

