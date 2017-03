“Hemos sido objeto de señalamientos abusivos por votar 'No' en el plebiscito”

Hasta las instalaciones de la Defensoría Regional del Pueblo llegó este lunes la esposa del pastor Miguel Arrázola, María Paula Arrázola, con la intención de expresar su descontento y rechazo ante, lo que denomina, una persecución en contra de su familia. (Lea aquí:Feligreses de Ríos de Vida realizan plantón en la Defensoría)

La líder evangélica se reunió a puerta cerrada con el defensor regional del pueblo en Bolívar, Roberto Vélez Cabrales, y después se pronunció a través de un comunicado en el que denunció que “pseudoperiodistas” editan frases y videos fuera de contexto para hostigar a su esposo y a su congregación.

Los reclamos de María Paula se presentan luego de que se conociera un video en el que se ve al pastor Miguel Arrázola lanzar frases aparentemente discriminatorias y amenazantes en contra del periodista cartagenero Lucio Torres, autor de un artículo sobre los sueldos de ambos líderes, durante uno de sus cultos. (Lea aquí:“Y vienen los maricas y me hacen una campaña aquí al frente de la iglesia")

“Debido a las constantes y reiteradas amenazas producto de las publicaciones de pseudoperiodistas y de videos y de frases editadas y tomadas fuera de contexto, de testiomonios falsos, de chismes de esquina de barrio, de planillas subidas por terceros, de investigaciones de entes gubernamentales por petición de anónimos, debido al constante hostigamiento de personas que entran a nuestras reuniones a filmar nuestra congregación pronunciando todo tipo de maldiciones e improperios... He venido ante las autoridades a presentar mi voz de protesta y un grito de auxilio y de ayuda”, indicó la pastora Arrázola.

Sobre las amenazas que denunció en su portal web el periodista Lucio Torres y las expresiones del pastor Arrázola durante una prédica el pasado viernes, la pastora señaló que todo se debe a inventivas de personas que se hacen pasar por periodistas.

“Algunos que se hacen llamar periodistas publican artículos sobre nuestros sueldos que claramente son inventivas de ellos, lo que nos pone en un riesgo aún mayor y hasta se atreven a decir que son producto del lavado de dinero del narcotráfico y del Clan Úsuga”.

Arrázola rechazó el tuit de Martín Santos, hijo del presidente Juan Manuel Santos, que tilda al ex procuarador Alejandro Ordóñez y el pastor Miguel Arrázola, organizadores de una marcha en contra del Gobierno, como personas que “discriminan y amenazan de muerte”.

"Si el hijo de un presidente amenaza a un líder espiritual(...) Martín ¿dime como interpreto tu tuit, estoy desconcertada, es una amenaza, una persecucuión, no te gustan las iglesias cristianas o es porque no te gusta la posición de mi esposo frente al gobierno de tu padre?"

La pastora responsabilizó al Gobierno de cualquier atentado contra su familia y su integridad.

“Hago un llamado al señor presidente de la República, usted tiene la obligagción de garantizar mi vida y mis libertades, soy colombiana, no solo las Farc y sus amigos merecen garantías”.

“Vamos a escuchar a las dos partes”: Defensor

Roberto Vélez Cabrales, defensor del Pueblo en Bolívar, explicó que por ahora sólo conoce las quejas presentadas por la pastora Arrazóla y su congregación, por lo que espera reunirse con el periodista Lucio Torres en los próximos días.

“Hasta el momento solo tengo las quejas presentadas por la comunidad de la iglesia Ríos de Vida, que está por escrito y que está en un trámite interno que manejamos acá (…) con el periodista Lucio Torres me he tratado de reunir pero aún no ha sido posible”, sostuvo.

La denuncia de Lucio Torres

El periodista confirmó a El Universal que presentará una denuncia en la Fiscalía contra de Miguel Arrázola por amenazas de muerte y que espera que la Fundación Para la Libertad de Prensa (FLIP) haga seguimiento de su caso.