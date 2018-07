Homicidios y amenazas a LGBT, más que una cifra

Cifras de homicidios, hechos de violencia policial y amenazas a personas lesbianas, gays, bisexuales y trans en la región Caribe, son reveladas en el informe de Derechos Humanos de personas LGBT 2017: “La Discriminación, una guerra que no termina”.

El documento, elaborado por Caribe Afirmativo en asocio con Colombia Diversa, precisa que en Bolívar hubo un “descenso significativo” de homicidios, pues de registrar cinco crímenes en 2016, el departamento pasó a dos el año anterior. Los hechos de violencia policial ni disminuyeron ni aumentaron. El año anterior ocurrió un caso, al igual que hace dos años; y las amenazas registraron una baja de dos a una.

Para conocer más allá de las cifras, cómo se está perpetrando la violencia contra esta vulnerada comunidad, Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, relató a El Universal cada uno de los casos ocurridos en Bolívar. Se reservó los nombres de las víctimas.

Dos homicidios

El director de Caribe Afirmativo, corporación que trabaja por el reconocimiento de los derechos y el acceso a la justicia de las personas LGBTI, sostuvo que ambos crímenes involucraron a hombres gays y ocurrieron en Cartagena.

En uno de los casos, en diciembre de 2017, “la víctima se encontraba saliendo de una discoteca (en la entrada del barrio Las Gaviotas), cuando surgió una riña. Se acercó a donde se suscitaba el conflicto, pese al consejo de sus amistades, luego de haber identificado a uno de los involucrados en la pelea.

“Este hecho desagradó al agresor, quien lo atacó a golpes y luego de ser separados lo volvió atacar con una navaja, causándole una herida en la entrepierna. Minutos más tarde, recién llegado a la clínica Crecer para recibir atención médica, murió”.

Del segundo caso, a finales del mismo año, Castañeda afirmó que “un hombre gay fue asesinado a las afueras del centro comercial Caribe Plaza. La víctima fue hallada cerca al centro comercial con signos de tortura. Era de La Guajira, se dedicaba a la peluquería, y se había desplazado a Cartagena como consecuencia de amenazas”.

El informe “La Discriminación, una guerra que no termina”, establece que al igual que en Bolívar, en la mayor parte de la región Caribe se redujeron los homicidios a LGBT de 2016 a 2017. Atlántico, departamento de la región donde se presentan la mayoría de homicidios hacia esta comunidad, pasó de 5 a 4 homicidios; Cesar, de 2 a 0; La Guajira, de 2 a 1. En San Andrés y Sucre se mantuvo la tendencia de cero homicidios en ambos años, y solo en Magdalena se incrementaron, de 1 a 2 homicidios.

En total, en la región Caribe se registraron 10 homicidios en 2017, lo que representa 6 homicidios menos que en 2016, para una reducción del 37,5 %. Las víctimas del año anterior fueron 1 mujer lesbiana, 3 personas trans y 6 hombres gays. De estos casos, 5 fueron con arma blanca, 3 con arma de fuego y 2 contundente.

Si bien en la región hubo una disminución de homicidios, a nivel nacional se presentó un leve aumento, pasando de 108 en 2016 a 109 en 2017.

Violencia policial

En agosto de 2017, una mujer trans fue víctima de violencia policial en el Centro Histórico de Cartagena, cuando se encontraba en una zona de trabajo sexual.

Caribe Afirmativo y Colombia Diversa resaltan que a pesar de que la Policía ha suscrito dos directivas (029 de 2007 y 058 de 2009), en las cuales promueve su responsabilidad de especial protección hacia las personas LGBTI, ambas están inactivas.

Prueba de ello es que en 2017 hubo 7 casos en la región Caribe, uno más que en 2016, donde se dieron a conocer 6. No obstante, se sigue “manteniendo la reducción, ya que en años como 2014 y 2015 teníamos cifras de 30 y 13 respectivamente”, destacan las organizaciones.

El 75 % (4) de los casos de violencia policial en 2017 se presentó en el área metropolitana de Barranquilla. Los otros dos ocurrieron en la zona turística del Rodadero, en Santa Marta. Cinco de estos casos ocurrieron en espacio público y uno en una estación de policía. Las víctimas fueron 3 personas trans y 3 hombres gay.

Amenazas

En el municipio de Turbaco, Bolívar, un hombre gay fue víctima de amenaza en 2017.

“La víctima reporta sufrir amenazas por su antiguo empleador, quien le envió varios correos amenazándolo de muerte y advirtiendo que haría pública su orientación sexual si no le daba dinero”, contó Castañeda.

El informe en mención precisa que este es el hecho delictivo de mayor aumento en el país. Las amenazas a LGBT pasaron de 49 conocidas en 2016 a 60 en 2017, de las cuales 10 (16,6 %) fueron en el Caribe, así:

Bolívar: 2 en 2016 y 1 en 2017; Atlántico: 3 en 2016 y 2 en 2017; César: 0 en 2016 y 2 en 2017; Córdoba: 2 en 2016 y 3 en 2017; Magdalena: 2 en 2016 y 1 en 2017; Sucre: 2 en 2016 y 1 en 2017. En La Guajira y en San Andrés no se registraron amenazas en ninguno de los dos años. En total, en la región Caribe se conocieron 11 amenazas en 2016 y 10 en 2017.

Las más recurrentes son las amenazas a través de panfletos, donde generalmente se enlista a las personas LGBT y se amenaza con atentar contra su integridad personal y su vida, advierte el informe.

Silencio ante defensores amenazados

Defensores de Derechos Humanos de personas LGBT, que hacen parte de la Fundación Sucre Diversa, la Plataforma LGBTI por la Paz y la Fundación Montería Diversa, recibieron amenazas durante el 2017. Los hechos ocurrieron en Atlántico, Bolívar, Córdoba y Sucre.

El informe en mención indica que “en este tipo de casos, encontramos que muchas de las amenazas fueron responsabilidad de grupos paramilitares y bandas criminales pos-desmovilización ligadas al paramilitarismo o por grupos guerrilleros. En cuanto al método utilizado, el más común fueron los panfletos que circularon en espacios públicos, en redes sociales o que fueron dejados en la vivienda o el lugar de trabajo de las víctimas, o algunas mediante intimidación directa de la víctima en espacio público o en su vivienda, o mediante llamadas telefónicas o mensajes a través de redes sociales”.

En Bolívar fueron amenazadas personas LGBT representantes en mesas de víctimas, que trabajaban para prevenir el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados, o que apoyan el proceso de paz. En todos los casos, según el informe, “tanto la Policía como la Fiscalía omiten continuamente su deber de investigar las amenazas. Al hacerlo, promueven activamente la impunidad, ya que se niegan a investigar estos hechos aun cuando las víctimas los denuncian formalmente o cuando otras entidades cumplen con remitirles las denuncias que reciben. Este cuello de botella generado por la Fiscalía y la Policía limita las acciones que puedan tomar otras acciones”.

Las investigaciones no avanzan

En la “La Discriminación, una guerra que no termina”, se manifiesta que “en los últimos años se ha implementado el programa de fiscales destacados para asuntos LGBTI. Sin embargo, hemos encontrado que a pesar del intento por mejorar la atención e investigación de los casos de violencia a personas LGBTI, no se están presentando avances significativos en la materia, encontrándose obstáculos en la investigación de casos”.

Entre esas dificultades se resaltan las siguientes, que se presentan y afectan de manera directa la región Caribe:

- No todas las seccionales de Fiscalía cuentan con fiscales destacados para investigar crímenes contra personas LGBTI. En la región Caribe las seccionales de Córdoba y San Andrés no han asignado fiscales destacados.

- Algún fiscal destacado no ha recibido suficiente formación en materia de investigación con enfoque diferencial, de derechos, de género y perspectiva de interseccionalidad. Por ejemplo, en Magdalena el fiscal destacado solo ha participado en una jornada de formación.

- Algunos fiscales destacados solo asumen las investigaciones por homicidios. Lo que impide que otros crímenes contra personas LGBTI, como tortura, violencia sexual o violencia policial, motivados por prejuicios, sean investigados con enfoque diferencial.

- Se encuentran casos de violencia por prejuicio y violencia basada en género contra personas LGBTI que no están siendo investigados por los fiscales destacados. Por lo cual, no se tiene claridad sobre los criterios con los cuales se asignan esas investigaciones a otros fiscales que no han tenido capacitación en materia de enfoque diferencial.

Por prejuicio

En el país, en 2017 fueron asesinados 45 hombres gays, y por lo menos 20 casos hacen referencia a crímenes por prejuicio hacia la orientación sexual de la víctima. Estos casos se presentaron en diferentes departamentos, incluyendo a Atlántico, Bolívar y La Guajira. 11 casos tuvieron lugar en la vivienda de la víctima, 4 en lotes baldíos o zonas enmontadas, 3 en espacios públicos y 1 en una habitación de hotel.