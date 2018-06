ICBF lanza campaña contra explotación sexual comercial

‘Presente contra la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes’ es el nombre de la campaña del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que se lanzó ayer, para disminuir y eliminar este delito. También hicieron una jornada de sensibilización en el muelle de La Bodeguita, en compañía de Corpoturismo, Dadis, Policía de Turismo, Policía de Infancia y Adolescencia, secretaría de Participación y Fundación Renacer.

“Los niños no tienen precio y los criminales que los explotan sexualmente deben ser castigados con todo el peso de la ley. Nuestros niños no están para complacer a nadie. Los niños son para protegerlos. La explotación sexual no es turismo, es un crimen abominable”, señaló Karen Abudinen Abuchaibe, directora del ICBF.

Según datos del instituto, desde 2016 hasta mayo de 2018 se abrieron 688 procesos administrativos para restablecerle los derechos a las niñas, niños y adolescentes explotados sexualmente en el país, siendo Bogotá donde se presentan más casos (145), seguida de Antioquia (112) y Bolívar (56).

Este tipo de delito no discrimina edades. En 2017 el ICBF registró que 14 niños y niñas entre 0 y 5 años fueron víctimas, 46 menores entre los 6 y 11 años; y 237 entre los 12 y 17 años padecieron de esta forma de esclavitud. Las niñas y las adolescentes mujeres son las que más padecen esta forma de violencia, el 85 % de los casos que el ICBF atendió entre 2016 y mayo de 2018, corresponde al sexo femenino.

“Esta cifra demuestra los peligros a los que están sometidas nuestras niñas y adolescentes, para nosotros como ICBF es claro que la primera línea de protección es la familia”, aseguró la directora.

El Estado aumentó los esfuerzos en los últimos años para luchar contra la explotación comercial de niños, niñas y adolescentes. Trabajan en una mesa para la construcción de una política pública que articule esfuerzos en prevención y erradicación del mismo, desde el Comité Nacional de Consultivo para la prevención de la explotación sexual: la Procuraduría, así como los ministerios de Trabajo, Industria y Turismo, y MinTIC, Policía, Unicef y Fundación Renacer.

“Nuestros niños merecen crecer sin huellas que duelan para toda la vida. A la hora de proteger a cada niño y niña de Colombia todos tenemos que ser familia. Una familia unida y solidaria. No hay excusa para hacerse el que no ve o el que no entiende, el de la vista gorda. Eso también es complicidad”, resaltó la directora del ICBF.

Hoy, estas mismas entidades estarán en otra jornada de sensibilización en el aeropuerto, y en la semana también harán actividades similares en Terminal de Transporte y plazas del Centro Histórico.