Identifican a agentes que habrían extorsionado a turistas

Los que serían unos días de descanso para una familia holandesa en la isla de Barú se convirtieron en un infortunado episodio de abuso de autoridad y presunta extorsión.

Según denunció el mismo alcalde (e) de Cartagena, Sergio Londoño Zurek, el domingo los extranjeros fueron abordados por agentes del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), quienes le habrían quitado a los turistas 150 dólares (cerca de 450 mil pesos) en medio de un operativo. Esto ocurrió en la bajada del puente de Pasacaballos.

“El domingo en la noche recibo la llamada de una propietaria de un hotel de Barú que me informa que unos turistas holandeses, que se hospedaban en su establecimiento, habían alquilado un carro y en la bajada del puente de Pasacaballos unos presuntos agentes del DATT los paran para una requisa. Al pedirle los documentos y notar que no hablan muy bien español e inglés, les piden 150 dólares”, explicó Londoño Zurek.

Según el mandatario, los holandeses al principio pensaban que los hombres eran policías y por eso entregaron el dinero, pero al corroborar con la comandancia de la Policía Metropolitana de Cartagena se descartó que los uniformados pertenecieran a la institución.

“Me comuniqué con el comandante de la Policía, Luis Humberto Poveda, para constatar que los uniformados no hubieran sido de la Policía Nacional, sino del DATT. Ofrecí excusas a los holandeses por esta desafortunada situación, ya que estaban bastante asustados. Desde la Alcaldía rechazamos cualquier atentado contra un turista o contra un cartagenero. No podemos permitir que cualquier funcionario público cobre, extorsione o haga algún tipo de coerción a civiles”, puntualizó el alcalde (e).

“Son unos 8 agentes”

Ayer en la mañana, el alcalde (e) se dirigió hasta la formación de los agentes del DATT para hablar con los funcionarios e identificar a los responsables de esta situación. Según el testimonio de los holandeses, serían ocho los implicados.

“Unas pocas personas, en el caso de ser cierta la situación, no pueden dañar el nombre de toda la institución. Les manifesté que si tenían algo que decir sobre lo ocurrido se lo dijeran al subdirector de forma inmediata porque este es un proceso que no tendrá reversa. Como no me dijeron nada se harán las investigaciones del caso. En este lamentable caso se vieron involucrados alrededor de ocho agentes. Será fácil identificar quiénes serían los implicados al verificar qué agentes del DATT estuvieron haciendo controles en esta zona”, concluyó Londoño Zurek.

Están identificados

Según Edilberto Mendoza Góez, director del DATT, la entidad inició el proceso de investigación de los presuntos responsables a través de la oficina de control disciplinario.

“Ya se entregaron los nombres de las personas que estaban en ese turno. Se presume que fueron cuatro agentes y dos reguladores. Estamos a la espera de la denuncia por parte del supuesto afectado para empezar el proceso disciplinario”, dijo el funcionario.

Más casos

Una situación similar vivió el pasado 7 de agosto Ender Campillo Caro, quien trabaja como médico en un hotel en Barú. Según le contó a El Universal, cuatro agentes del DATT frenaron su paso por el puente Barú y le pidieron dinero para evitar que le interpusieran un comparendo.

“El carro en el que me movilizaba, que es contratado por el hotel, tenía un vidrio lateral roto. De hecho, cuando pasaba por el puente venía de hacer unas cotizaciones para que lo instalaran nuevamente.

“Los agentes me pidieron los papeles y la licencia y vieron que todo estaban en orden, pero me dijeron que me iban a inmovilizar el carro porque tenía el vidrio partido y que la situación se podía arreglar ‘si les daba para la gaseosa’. Les dije que no y me pusieron el comparendo. El colmo es que detrás de mí pasó un carro que también tenía el vidrio roto, pero a ese no le dijeron nada”, explicó Campillo Caro.