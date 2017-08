Identifican a “estatua humana” que hurtó a turista

La imagen de Cartagena ante el mundo se empañó nuevamente por culpa de la delincuencia. El lunes pasado, a la 1:45 de la tarde, un hombre disfrazado de “estatua humana” le hurtó la billetera a una turista mientras posaban para una foto en el tradicional Centro Histórico.

Todo ocurrió en la calle Santo Domingo. Según declaraciones de la víctima, el artista callejero, que estaba acompañado de un colega, aprovechó para despojarla de sus pertenencias después que la mujer les diera una propina por su puesta en escena, y que posteriormente se acercara a ellos, con un grupo de conocidas, para tomarse una foto.

“Ellos se dan cuenta que tengo la billetera guardada en el bolso porque la saqué para darles propina... me la sacan y en el momento no me doy cuenta, sino a una cuadra y media cuando iba a comprar unas artesanías. Empezamos a recopilar lo que había sucedido y nos percatamos de que me la sacaron del bolso cuando estábamos ahí.

“Quiero darle gracias a la Policía y a la Sijín, ya fui a poner el denuncio y todo el mundo en Cartagena me ha apoyado”, dijo la turista, quien le pidió al malhechor y a su cómplice que le devuelvan los documentos que estaban en la billetera, pues dentro de estos está el documento de residencia de una de sus amigas y que sin este la mujer no podrá ingresar a los Estados Unidos.

“Tenía mi licencia de conducir de Estados Unidos, que es para los colombianos el equivalente de la cédula de ciudadanía, mis tarjetas de crédito, mi identificación del Departamento de Educación de Nueva York, donde trabajo; y mi tarjeta del servicio médico. Además tenía guardada la residencia de mi amiga, que momentos previos al hurto me la acababa de dar para que se la guardara. Ella no puede salir del país porque ya iba a cumplir la residencia. Me pongo las manos en el corazón y le suplico que me devuelvan los papeles, no me importa el dinero”, aseveró.

“Están identificados”

Charles Beltrán, representante de la organización Semist, que reúne formalmente a las “estatuas humanas” y mimos de Cartagena, aseguró que los presuntos ladrones están identificados.

“Hay que salvaguardar el buen nombre del gremio de nosotros y del proceso que hemos hecho para defender este arte. Identificamos a los supuestos responsables después de ver las fotos que están circulando en redes sociales. Lo que no sabemos es dónde viven y cómo se llaman”, dijo Beltrán.

El presidente de Semist dijo que está dispuesto a colaborarle a las autoridades y que tratará de ubicar a los implicados para pedirles que devuelvan los documentos de la turista.

“Los muchachos que cometieron este ilícito y estaban trabajando hoy -ayer- en el mismo puesto donde cometieron el robo. Eso nos avisaron personas que me conocen, pero cuando fui a buscarlos, a las 11 a. m., no estaban ahí. La verdad lamento lo sucedido, pero queremos aclarar que el gremio no está de acuerdo con lo sucedido y haremos todo lo posible para recuperar los documentos. Quiero resaltar que estos muchachos no hacen parte de nuestra colectividad, sino que trabajan independientes”, puntualizó el artista callejero, quien por último dijo que esta situación los ha perjudicado hasta el punto que tuvieron que cancelar el Tercer Festival de Estatuas Humanas, que se realizaría en septiembre próximo en diferentes puntos de la ciudad, como el Centro Histórico.

En la mira

Por su parte, Fernando Niño Mendoza, secretario del Interior de Cartagena, aseguró que este caso fue remitido de inmediato a las autoridades pertinentes.

“Este hecho fue comunicado a las autoridades de Policía judicial para que oficien e inicien las investigaciones para esclarecer los hechos. Ya se tienen individualizados a los presuntos responsables y pronto se tomarán las medidas pertinentes”, dijo el funcionario, quien manifestó su preocupación y agradeció a la ciudadanía por divulgar el video.

Resaltó también que junto a las autoridades judiciales trabajarán para mantener a Cartagena como un destino sostenible y seguro