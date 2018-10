IE San Felipe Neri, esperando las obras prometidas

Con una sentida carta, que lanzaba expresiones como: “Alcaldesa de todos, ¿por qué nos has abandonado?”, la comunidad escolar de la Institución Educativa San Felipe Neri reiteró, el 1 de septiembre, sus padecimientos a la exalcaldesa encargada, Yolanda Wong. Lea aquí: (Alcaldesa, “¿por qué nos ha abandonado?”: San Felipe Neri)

En respuesta, la mandataria aseguró a El Universal que se estaban adelantado “los trámites de licencia, replanteamiento del proyecto y apropiaciones presupuestales”. Y “una vez se encuentren surtidas todas las actuaciones contractuales requeridas por la ley, se estará colocando la primera piedra en el colegio, lo cual está programado para finales del mes de septiembre”.

Pasó ese mes y dos semanas de octubre, y en la institución del barrio Olaya Herrera, sector Ricaurte, no hay asomo de obras de construcción. El rector, Remberto Navas, sostuvo que están esperando la licencia de construcción y demolición.

“En los diseños iniciales, las obras se harían en un lote cercano. Ahora, como se va a construir sobre el lote donde está el colegio, hay que conseguir la licencia para demoler el viejo y construir el nuevo. En eso llevamos dos meses, en la solicitud de la licencia”, explicó.

Navas precisó que el pasado jueves estuvo en la Curaduría Urbana No. 1 “mirando el tema. La licencia fue solicitada el 8 de agosto y como el 17 de septiembre, más o menos, la Curaduría solicitó unas modificaciones en lo arquitectónico.

“Una semana después, las modificaciones se devolvieron nuevamente porque no se ajustaron totalmente a lo solicitado. El diseño se volvió a ingresar el lunes y el jueves encontré que apenas ese día se lo habían llevado al arquitecto. Este lo revisará entre el viernes y el martes. Debe pasarlo a ingeniería el miércoles para que lo remitan a la oficina jurídica y se expida la resolución”.

Demolidas y reconstruidas serán cerca de 20 aulas, en mal estado, en las que estudiantes de preescolar a octavo grado y de la jornada nocturna reciben clases.

“La idea es demoler. El colegio tiene nueve aulas que fueron construidas hace cinco años, eso no se va a tocar, se va a demoler lo viejo, lo que está en malas condiciones”, dijo el rector.

Agregó que se desistió de construir aulas en el lote cercano, diagonal al San Felipe Neri, porque “no era del Distrito. Al no ser del Distrito, había que hacer un procedimiento que duraba, según mucho más tiempo, para poder construir. Además es un lote muy pequeño, entonces no cabía el colegio en ese lote. Se acordó hace más de un año que debía construirse sobre el mismo colegio, pero las obras no se han iniciado”.

“Ahora estamos peor”

El San Felipe Neri que se inunda con las lluvias, está pasando días amargos, tanto por los aguaceros que están cayendo en la ciudad como por la falta de aseadores.

“Ahora estamos peor, porque desde el lunes no ha habido servicio de aseo, se está esperando la contratación. Ese día pudimos trabajar con tranquilidad pero ya el martes no. Comenzó a serenar y no hay aseo en ese colegio, donde el agua no se moviliza para ninguna parte sino que queda estancada”, aseguró el rector.

En gestión

Consultada por este medio, la secretaria de Infraestructura de la Alcaldía de Cartagena, Clara Calderón, informó que para iniciar las obras “estamos esperando que nos den la licencia de construcción y la incorporación de los recursos”.

Por un lado, recalcó que “una obra no se puede comenzar a construir si no tiene su licencia de construcción, no vamos a iniciar sin licencia”. Y, por otro, que “hay $5.000 millones que se tienen que incorporar. Con eso se completan los más de $8.000 millones que vale el proyecto. Esos $5.000 millones están asegurados, en manos del secretario de Hacienda. Se va a reincorporar porque esa fue una licitación que encontramos adjudicada”.

Calderón indicó que en la tarde de ayer se reuniría con la jefa de la unidad de contratación y anunciaría en qué fecha se iniciarían las obras. Al cierre de esta edición no informó cuándo arrancarían los trabajos en el San Felipe Neri.

Ahora te puedes comunicar con El Universal a través de Whatsapp Videos

Mensajes

Fotos

Notas de voz cuando seas testigo de algún hecho noticioso, envíalo al: 321 - 5255724. No recibimos llamadas.