Imprudencias en el SITM no son un juego de niños

Viernes, 10:30 de la mañana y una temperatura de 35 grados en Cartagena. Decenas de personas empezaban a arribar a Patio Portal de Transcaribe, mientras otras esperaban el paso de vehículos del sistema para salir a sus destinos.

Como si se tratara de un juego, gran parte de los usuarios se arriesgaron a “esquivar un accidente”, al cruzar la zona por donde circulan articulados, padrones y busetones, todo con el fin de ahorrarse unos cuantos minutos y, como muchos aseguraron, por la “fatiga” de cruzar el puente peatonal.

A muchos de estos usuarios tampoco les importó que el jueves, pasadas las 11 de la mañana, un bus del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) atropellara a una mujer que cometió esta misma imprudencia, hecho que pudo terminar en tragedia.

“Un dolor de cabeza”

Para Humberto Ripoll Durango, gerente de Transcaribe, esta situación es de no acabar. Sostiene que pese a las campañas que han implementado para generar un espíritu de responsabilidad y cultura ciudadana en los usuarios, estos no entienden y prefieren exponer sus vidas en la vía.

“Hemos tenido varias campañas con los operadores privados como lo son ‘Ponte pilas’, la instalación de mensajes de seguridad y hasta títeres en la campaña ‘Tu vida vale más’ y dispuesto de personal en los portales de contención para la gente, pero eso no es suficiente para hacerle entender a los usuarios del riesgo que corren con estas imprudencias.

“La mayor ‘campaña’ que puede mostrarse son los testimonios de las personas que han tenido accidentes con buses del sistema y, por desgracia, las historias que se ven en los periódicos de todos los que han perdido la vida por diferentes imprudencias”, precisó Ripoll.

Según un reporte de Transcaribe, las conductas incorrectas que más se cometen en Patio Portal son pasarse de plataforma a plataforma sin ningún cuidado, poniendo en riesgo la vida y sabiendo que hay un puente peatonal para el paso, de la misma manera en la troncal, el paso de gente por sitios no autorizados ni cebras.

Ripoll resaltó que durante el 2017 hubo 176 accidentes, de esos uno con fatalidad, 63 con heridos y el resto simples.

Víctimas mortales

Las estadísticas del SITM registran que en 2018 afortunadamente no han ocurrido accidentes mortales en Patio Portal, sin embargo, hubo una fatalidad de un extranjero brasileño por una imprudencia en cercanías a la estación de La Bodeguita, en el Centro.

Diferente a esto, según registros de El Universal, son tres los accidentes fatales que ha dejado el sistema en lo que va del 2018: el primero ocurrió el 17 de enero en el Centro, cuando el turista brasileño Abel Moreira cruzó sin precaución la avenida Blas de Lezo y fue arrollado por un articulado.

El siguiente se registró el 17 de marzo en María Auxiliadora, cuando un articulado de la ruta T103 arrolló a un peatón, que al parecer, intentó cruzar por el carril solobús, una zona prohibida para el tránsito peatonal.

Otro accidente se dio el 3 de abril, en Los Ejecutivos, cuando en la avenida Pedro de Heredia, en el carril que conduce de la Bomba El Amparo al Centro, quedó tendido un motociclista que impactó contra un articulado del SITM, al parecer, por una imprudencia.

¿Quién sanciona?

Lo más preocupante de esta situación es que desde Transcaribe no son muchas las sanciones que se pueden imponer a los usuarios que tengan malas conductas en el Patio Portal y estaciones, ya que esta es una responsabilidad de las autoridades, que tienen como herramienta el Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana.

“Hasta el momento no se han puesto sanciones a los peatones por cometer infracciones, ya que no hay personal de la Policía en Patio Portal que realice estas amonestaciones (...) Hace un mes no tenemos bachilleres porque estaban haciendo cambio generacional y nos quitaron los auxiliares”, anotó Ripoll, quien agregó que está en conversaciones con el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) para continuar con las campañas de cultura ciudadana.

“Falta señalización”

El Universal llegó hasta Patio Portal y le preguntó a los infractores por qué evitan tomar las zonas peatonales y argumentaron que era su primera vez en este punto y que falta señalización que los ubique, por lo que deciden cruzar y arriesgar sus vidas. Sin embargo, se notó que hay suficiente personal de Transcaribe en esta megaestación, al igual que señalización.

“Yo hice el cruce porque es la primera vez que vengo a Patio Portal y como no sabía qué hacer y no vi señalización, me tiré a la vía como hizo todo el mundo”, dijo Jesús Ordóñez.

“No encontraba la salida y no vi ningún aviso, por eso cometí la imprudencia”, manifestó Guillermo Pérez.