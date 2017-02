Incendio en Villas de La Victoria casi deja sin techo a una familia

"La suerte los acompañó". Así dicen los vecinos de Villas de la Victoria tras presenciar ayer un incendio en la casa 63 del conjunto habitacional, en el que, por fortuna, ninguna persona resultó herida, pues nadie se encontraba al interior cuando empezaron a sofocarse las llamas.

María del Carmen Castillo, propietaria de la vivienda, cuenta que al momento de la emergencia estaba de paseo con su familia y al llegar al conjunto, contiguo al barrio El Socorro, al sur de Cartagena, los vecinos la alertaron de lo que estaba sucediendo.

"Yo estaba con mi familia en el Centro Recreacional Los Lagos, en Turbaco, bajamos como a las 5:30 de la tarde, los perros estaban muy inquietos. Al llegar al parqueadero a dejar el carro, los vecinos nos dijeron que la casa se estaba prendiendo. Ellos mismos llamaron a Bomberos y nosotros corrimos al segundo piso donde se produjo el incendio, pero ya no pudimos hacer nada", relató la mujer.

Asegura que no dejó nada conectado a corrientes eléctricas. "Como ya sabíamos que se iba la luz, la noche anterior nos percatamos de que no quedara nada conectado porque nos íbamos de paseo", expresó.

Castillo piensa que se pudo tratar de un cortocircuito y pidió a Electricaribe ser más cautelosos a la hora de reconectar el servicio para que no se dispare la energía. La empresa, por mantenimiento, suspendió ayer en decenas de barrios el servicio desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde aproximadamente.

Entre tanto, el Cuerpo de Bomberos investiga qué pudo haber provocado las llamas.

Daños parciales

Según la propietaria de la vivienda, el incendió solo consumió en su totalidad una de las habitaciones, otra fue alcanzada por las llamas de manera parcial, y una pared que colinda con la casa de al lado resultó agrietada.

Lo que dice Electricaribe

Por su parte la empresa Electricaribe indicó que no se pronunciará al respecto hasta tanto no tener un reporte oficial del organismo de socorro. "Aun no hemos sido notificados de ese suceso. Esperamos que nos notifique Bomberos o alguna institución para comenzar un proceso. Ni siquiera tenemos un reporte en el 115", recalcó la compañía.