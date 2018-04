Incertidumbre sobre llegada de aseadores a los colegios públicos

Recortando las jornadas académicas, apoyándose en el personal de servicios varios o suspendiendo las clases, los rectores de los colegios públicos de Cartagena han tenido que hacer frente a la falta de aseadores que, por razones de higiene, dificulta las actividades escolares.

Lo anterior porque se venció el contrato de aseo, sin que se diera inicio formal al nuevo y sin que se estableciera un plan de choque mientras esto ocurre.

“La situación continúa igual que el lunes, los operarios no han llegado a estas instituciones y lo más grave es que no sabemos si van a llegar mañana o el viernes porque no tenemos ninguna comunicación oficial”, expresó Juan Guerrero, presidente de la Unión Sindical de Directivos Docentes de Bolívar (Usididbol) y rector de Promoción Social donde las clases fueron suspendidas, como en el Liceo Bolívar.

Haroldo Bonfante, rector del colegio Nuevo Bosque, indicó que las clases se están dictando hasta las 11 a. m. y en la sede de primaria, donde hay doble jornada, hasta las 4:30 p. m.

“Estamos haciendo una campaña con toda la comunidad educativa para orientarlos sobre la disposición de los residuos y que los niños no tiren tanta basura al piso”, comentó el directivo de Nuevo Bosque y añadió que para evitar que se acumulen basuras en el plantel y que los baños colapsen, el personal de servicios varios, que es de planta, colabora.

En el colegio Antonia Santos están yendo a trabajar cuatro aseadoras por día (de las 12 que corresponden) gracias a una iniciativa solidaria de las trabajadoras con la comunidad educativa de este colegio y para evitar el cese de actividades académicas.

No quieren llegar a paro

De acuerdo con las denuncias de padres y directivos, esta situación ha sido recurrente en los últimos años con los servicios educativos como la vigilancia, por la que este año cesaron las actividades académicas una semana, el transporte y el Programa de Alimentación Escolar (PAE) que aún no se contrata.

Alfredo Martínez, de la asociación de padres de familia del colegio Soledad Acosta de Samper, indicó que aunque no han parado las clases, la situación les parece muy preocupante.

“En una reunión que tuvimos con el secretario de Educación, Jaime Hernández Amín, el pasado 11 de agosto, le advertimos sobre el contrato de aseo y nos dijo que ya se tramitaba el nuevo por lo que no habría contratiempos.

“Les pedimos al alcalde y al secretario de Educación que hagan lo que tengan que hacer para solucionar este problema (...) no somos amigos de los paros pero tendremos que recurrir a ellos si no hay soluciones”.

Hoy llegarían los aseadores

El secretario de Educación, Jaime Hernández Amín, indicó que le ha estado haciendo seguimiento al proceso pero este no es resorte de su despacho sino de la Secretaría General.

Por otra parte, el alcalde (e) Sergio Londoño, le aseguró a El Universal que el servicio de aseo volvería hoy a la normalidad.