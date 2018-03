Inconformidad con trámite para entrega de subsidios de arriendo

A principios de este mes se confirmó que el Distrito ya había establecido el monto y la forma como se entregarían los subsidios a las familias que residen en los edificios construidos por los Quiroz, en cumplimiento de un fallo judicial, sin embargo el trámite para acceder al beneficio ha sido engorroso, de acuerdo con los beneficiarios.

“Se expidió la Resolución 1472 y se hizo una socialización donde explicaron que debíamos presentar una documentación, pero cuando llegamos a la Alcaldía nadie sabía quién tenía que recibirla, todo fue un desorden”.

“Ahora expidieron la Resolución 2009 del 22 de marzo en la que solo reconocen los subsidios a ciertos propietarios pero no a la gran mayoría porque dicen que tenían la documentación errada, por ejemplo dicen que el RUT de algunas personas está mal porque no está actualizado, pero nunca nos dijeron que tenía que ser de una fecha específica, o dicen que no presentaron el contrato de leasing para el caso de los locatarios, cuando este no se exigió”, explicó una residente de Portales de Los Alpes quien prefirió mantener su nombre en reserva.

A aquellos a quienes les reconocieron los subsidios, les dijeron que se entregarían después del 15 de abril y a los que no, los citaron este lunes para una nueva socialización.

La denunciante agregó que esto lo consideran como un atropello teniendo en cuenta su condición de víctimas y que lo que se pretende es dilatar el proceso para que la entrega de los subsidios la haga el alcalde electo en las atípicas.

Se informó que la mayoría de las familias siguen viviendo en los edificios que no cumplen con la norma de sismorresistencia, de acuerdo con el estudio hecho por la UdeC.

Sobre los documentos

En la Resolución 1472 del 5 de marzo pasado se estableció que los residentes de 15 edificios levantados por los Quiroz deben presentar copia de Registro Único Tributario (RUT), copia de cédula de ciudadanía, copia de contrato de arrendamiento debidamente celebrado en el que se aplicarán los montos que se recibirán por concepto de subsidio; certificación bancaria actualizada, documento idóneo, o por lo menos prueba sumaria que permita demostrar su calidad de copropietario.

Además, se indicó que el subsidio se otorgará para cubrir arriendos equivalentes a seis meses, tiempo en el que la Universidad Nacional aplicará unos segundos estudios estructurales sobre estas edificaciones, en los que se tendrá un diagnóstico con el que se especificarán las condiciones de los inmuebles.

Las subvenciones se pagarán en dos partidas y están establecidas así: $900 mil a quienes vivan en los edificios de Los Caracoles, Blas de Lezo y Escallón Villa; un millón a quienes residan en el Alto Bosque, y 1 millón 500 mil pesos a los habitantes de edificios en Chipre, Los Alpes y El Recreo.

También se entregará a cada familia 400 mil pesos para los gastos de mudanza.

El Universal intentó comunicarse con Laura Mendoza, directora de la Oficina de Gestión del Riesgo, para consultarle sobre la situación pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.