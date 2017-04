Inconformidad por cambios en jornada escolar

La preocupación de Eglantina González, madre de familia del colegio Manuela Beltrán en el barrio Los Cerros, es con quién dejará a su hija si hacen el cambio de jornada en la institución.

“Tengo a mi hija estudiando en la mañana porque trabajo a esas horas, en la tarde estoy en la casa y sé lo que hace en su tiempo libre; pero si la cambian para la jornada de la tarde ¿con quién la dejo mientras estoy en el trabajo?”, se preguntaba la madre durante la protesta que hicieron ayer estudiantes y padres de familias en las afueras del colegio.

Según cuenta Eglantina y varios padres de familia la decisión del cambio de jornada los tomó por sorpresa y no están de acuerdo porque afecta sus rutinas.

“Me enteré del cambio a través de mi hija, quien me dice que no sabe porqué lo hicieron, es algo que no han socializado con los padres de familia y es importante que lo hagan porque esto afectaría la organización de muchas familias y no me parece justo. Hubo un error por parte del comité de padres de no socializar el proyecto que habían aprobado”, comentó Ricardo Mendoza, padre de familia.

En medio de la protesta, los manifestantes propusieron reunirse otra vez para replantear la iniciativa y buscar una solución que favorezca a todos.

“Proyecto sí fue aprobado”

Aníbal Pájaro García, rector del Manuela Beltrán, explicó a El Universal que el cambio de jornada no es una decisión arbitraria sino un proyecto que presentó ante el consejo directivo y el académico, conformado por representantes de padres de familia y el personero estudiantil, y que fue aprobado por mayoría.

“Consideramos que los niños pequeños tienen menos protección cuando cae la noche, los grados preescolar, primero y segundo comenzaron a funcionar en la mañana; tercero, cuarto y quinto, en la tarde; 6, 7 y 8 comenzaría en la mañana, y 9, 10 y 11 en la tarde. Se trata de unificar para hacer un mejor trabajo académico y disciplinario, hay muchas situaciones de delincuencia fuera”, afirmó el rector.

Recalcó que el cambio también está encaminado a mejorar el aspecto pedagógico y académico de la institución, que el máximo desempeño que ha alcanzado en las pruebas de estado, en los últimos 40 años, es lograr el nivel medio en dos oportunidades.

El Universal consultó a la Secretaría de Educación sobre este caso, pero al cierre de la edición no se obtuvo respuesta.