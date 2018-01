Informe final de la UdeC sobre los 16 edificios será entregado la próxima semana

Luego de la polémica suscitada por un posible plagio en los estudios realizados por la Universidad de Cartagena a los edificios levantados por la Constructora Quiroz en Cartagena, y de una reunión convocada por el alcalde de Cartagena, Sergio Londoño Zurek, con el rector de esta institución, Edgar Parra Chacón, el alma mater salió al paso de las acusaciones. (Lea aquí: Alcaldía cita a UdeC a explicar estudios sobre los 16 edificios en riesgo)

Por medio de un comunicado, la UdeC ratificó que tales estudios eran de carácter preliminar y los párrafos en cuestión hacen parte del marco teórico del trabajo y no de los resultados del informe patológico.

"La primera versión del informe presentado el pasado 29 de diciembre de 2017 y que contiene las conclusiones y recomendaciones del “Estudio de patología estructural y vulnerabilidad sísmica de verificación de las condiciones actuales de 16 edificaciones ubicadas en la ciudad de Cartagena”, es de carácter preliminar, por lo que no contiene un marco referencial ajustado, pero sí los datos, mediciones y conclusiones fundamentales que ya fueron expuestos", dice un aparte del comunicado.

Según la institución de educación superior, los estudios fueron revelados atendiendo a lo dispuesto en el Artículo 2 de la Ley 1523 de 2012 que obliga a informar una vez se conozca de una situación de riesgo a que se actúe de manera perentoria para su prevención.

"Es un error de forma, mas no de fondo"

En cuanto a los párrafos del informe que aparecen en una publicación hecha por el ingeniero mexicano Humberto Alejandro Girón Vargas, denominada "Ataque por cloruros en el concreto", la Universidad de Cartagena indicó que este "es un error de forma, mas no de fondo", por lo tanto los resultados se mantienen. (Lea aquí: Escándalo por posible plagio en estudio de la UdeC sobre edificios de los Quiroz)

"La omisión de la fuente del marco referencial responde a un error de forma, más no de fondo, y no afecta los resultados de la investigación; la metodología sólo muestra de manera comparativa cuáles son los componentes que requiere una estructura para ser resistente en esta zona y las características para aguantar sismos, comparados con un estudio en México que se realizó bajo las mismas condiciones. Estas descripciones, sostuvo el grupo de profesionales al frente de este estudio, no determinan la veracidad del informe, no influyen de manera significativa y principalmente no contaminan los resultados", sostuvo la UdeC.

Ratificamos estudios

Resultados que llevaron a que la Fiscalía General de la Nación y el Distrito ordenara como medida preventiva el pasado 18 de enero, el desalojo de las 108 familias que habitan los inmuebles ante un posible riesgo de desplome.

¿Y el informe final?

En cuanto al informe completo y terminado de los 16 edificios, la UdeC indicó que será presentado a la Alcaldía de Cartagena a través de la Oficina de Control Urbano la próxima semana.

Según el alma mater, la investigación consistió en la verificación de las propiedades de los concretos que constituyen cada edificación, a través de ensayos en núcleos extraídos, ensayos de ultrasonidos, pruebas de impacto en vigas, columnas y losas, pruebas de carbonatación, detección del acero de refuerzo, profundidad del recubrimiento y estado de corrosión del acero.

Guilliam Barboza, Magister en Geotecnia y director técnico del estudio, apuntó que durante el estudio "se detectaron cimentaciones desplantadas en el terreno natural sin ningún tipo de tratamiento, rellenos inadecuados (bolsas de basura, restos de escombros, material contaminado y no compactado), e igualmente un dimensionamiento de la cimentación insuficiente para las condiciones de carga de la estructura".

A esta hora la Universidad de Cartagena realiza una socialización de los estudios con la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar (SIAB).

Sobre la audiencia

Cabe recordar que la audiencia de “medidas de protección” que la Fiscalía General de la Nación solicitó para los residentes en los 16 edificios que se realizaba este martes, fue suspendida hasta el próximo 30 de enero. (Lea aquí: Suspendida audiendia de reparación a propietarios de edificios Quiroz)

Se espera que este día se defina la situación de las 108 familias residentes de estas construcciones.