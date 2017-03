Inmovilizan 50 motos y cierran 7 establecimientos, en operativos

A siete establecimientos públicos de la Localidad 3 se les suspendió de manera temporal la actividad económica por no tener los documentos en regla, especialmente el certificado del uso del suelo.

“En el barrio El Campestre, la sala de juegos y refresquería Tu Suerte no contaba con el pago de los derechos de autor. En 20 de Julio el bar Disco Piscis MJ no presentó el certificado del uso del suelo. En Luis Carlos Galán, sector de La Coquera, Billares Luis Carlos Galán, no aportó ningún documento de los requisitos exigidos por la norma”, indicó el secretario del Interior, Fernando Niño Mendoza.

No tener el certificado de uso del suelo fue la causa de cierre de la mayoría de los establecimientos. En el barrio San Pedro Mártir, la discoteca Castroman; el Billar Terraza ‘El Pelao Rafa’, en Nelson Mandela; discoteca Black and White y el bar la Ventana Marroncita, no tenían la certificación para desarrollar su actividad económica en el área en el que están los locales.

Esto hizo parte de los operativos que se realizaron durante el fin de semana con el objetivo de mantener el orden público y controlar la convivencia ciudadana en distintos sectores de Cartagena.

“Queremos que la gente se sienta segura y este es un ejercicio importante. Semanalmente estamos haciendo operativos tanto a establecimientos de comercio como a los vehículos que se estacionan mal y no cumplen con lo exigido por la ley”, aseguró Niño Mendoza.

Además, se vigiló que las discotecas de la ‘Zona U’ siguieran cerradas.

A las motocicletas

Los operativos estuvieron liderados por la Secretaría del Interior, con apoyo del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT).

El domingo las autoridades se tomaron la avenida Pedro de Heredia para realizar verificación de antecedentes judiciales a conductores y legalidad de motocicletas. Durante la jornada nocturna, se inmovilizaron 50 motos que no cumplían con los requisitos mínimos para su circulación.

“Estuvimos trabajando en conjunto y por eso llegamos hasta la avenida Pedro de Heredia que es uno de los puntos por donde más transitan las motos. Verificamos que tuvieran las placas legales, luces en buen estado y retrovisores instalados. Además, con apoyo de la Sijín y el CTI de la Fiscalía, verificamos los antecedentes de los conductores”, afirmó el Secretario.