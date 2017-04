Inmovilizan un coche y una bicicleta en medio de operativos del DATT

Con la llegada de la Semana Santa, los operativos de control para coches turísticos y bicicletas se intensificaron en el Centro Histórico.

La idea es garantizar que propios y visitantes disfruten de este tipo de vehículos con total tranquilidad, y que los peatones que pasean por el sector no se vean afectados por ninguna imprudencia.

Agentes del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), se distribuyeron en el Centro de Cartagena, ayer en la noche, para verificar que los cocheros no estuvieran trabajando bajo los efectos del alcohol. Asimismo, supervisaron el estado de los coches y constataron, en compañía de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata), que los caballos estuvieran bien de salud y no llevaran sobrecupo.

El cupo máximo de un coche es de cuatro adultos, o tres adultos y dos menores de 12 años.

En el operativo, un coche fue inmovilizado porque el cochero no tenía seguro. Hasta que no lo presente, no podrá prestar el servicio.

Por otra parte, se le decomisó la bicicleta a un ciclista que no llevaba casco, ni chaleco reflectivo y, además, iba en contravía.

“Nosotros hemos hecho varias reuniones con los propietarios de negocios que alquilan bicicletas y les hemos dicho que deben suministrar, a sus clientes, todo el equipo de protección y guiar, sobre todo, a los turistas para que sepan por dónde transitar”, explicó José Molina, coordinador de la oficina de Educación vial del Departamento de Tránsito y Transporte de Cartagena- DATT.