¡A inscribirse para la construcción del PEMP!

El próximo 18 de abril se iniciará el seminario - taller de participación ciudadana para la construcción del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), en el que los cartageneros podrán hacer sus aportes al documento que pretende organizar las actividades y usos del Centro Histórico y de sus zonas de influencia.

De acuerdo con lo expuesto por la Administración Distrital, durante el lanzamiento de la convocatoria realizada ayer en el Teatro Adolfo Mejía, serán 150 los ciudadanos que harán parte de las actividades presenciales que tendrán lugar en el Centro de Formación de la Cooperación Española y más de 2 mil los que participarán en los foros virtuales a través de la página web pemp.cartagena.gov.co.

El seminario - taller, tanto en la modalidad presencial como en la virtual, será hasta el 3 de mayo y según la programación, cada día se abordará un aspecto diferente, entre ellos, el patrimonio, dimensión social, económica, turística, ambiental y movilidad. Las sesiones se iniciarán con la charla de expertos en cada temática que pondrá en contexto a los participantes.

Se podrá acceder a recursos para obras

Alberto Escobar, director de Patrimonio del Ministerio de Cultura estuvo presente en el lanzamiento del taller y expuso la importancia de la construcción del PEMP y las experiencias positivas de ciudades como Barranquilla, Santa Marta y Valledupar que ya cuentan con este plan.

“En la medida en que Cartagena desarrolle su PEMP podrá acceder a recursos del Gobierno para hacer obras de mejoramiento en el Centro Histórico pues aquellos proyectos que tienen un objetivo claro y que están respaldados por un plan, son priorizados”, dijo Escobar.

El funcionario de Mincultura resaltó que una vez el documento esté listo debe tener el visto bueno del Concejo Distrital y luego lo revisará el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural para su aprobación.

Luz Elena Paternina, secretaria de Planeación del Distrito indicó que “estaremos tres semanas en el proceso de participación ciudadana y después vamos a tomar un tiempo para consolidar la información. Esperamos entregar el documento para su aprobación a mediados de año”.

Concejo Distrital pide respuestas

Varios de los cabildantes del Concejo Distrital estuvieron presentes durante la presentación del seminario - taller y aprovecharon la sesión de preguntas para pedir respuestas sobre la elaboración del PEMP, los conceptos de autoridades como Cardique y Epa, y los permisos de construcciones que afectan al Centro Histórico. El concejal César Pión, quien tomó la vocería, dijo que esperan que sus cuestionamientos sean resueltos en una mesa de trabajo próxima.

“El Concejo no ha conocido nada sobre el PEMP, no tenemos claro cuándo lo van a presentar ni qué pasó con los documentos entorno a este plan que se construyeron en años anteriores, porque parece que están comenzando de cero. Esperamos que sean muy objetivos y que esto no sea de papelón”, dijo Pión al salir del evento.

No están conformes

Los líderes ciudadanos del Centro aseguraron no estar conformes con la metodología de participación ciudadana propuesta por el Distrito pues aseguraron que no hay claridad sobre cómo se incluirán sus aportes en el PEMP y que desconocen cómo avanza el documento que ha construido la Administración hasta el momento.

“Es importante que nos socialicen los temas y las agendas previas al taller para saber cómo participar como ciudadanos. No tuvieron en cuenta a los residentes permanentes del Centro que somos quienes sabemos qué está sucediendo aquí, no vemos con claridad cómo va a ser la participación ciudadana en la construcción del PEMP y por eso no estamos conformes.

No hay inclusión permanente para poder aportar de forma efectiva”, expresó Gustavo Alzamora, miembro del consejo directivo de Asocentro Histórico.

Ofelia Castillo, habitante del Centro por más de 25 años señaló que “hay muchas dudas entorno a la participación ciudadana. Un seminario para 150 personas no es representativo ni de la ciudadanía ni de quienes podemos velar por los intereses del Centro.

Los espacios del taller no son suficientes para construir de forma conjunta un documento tan importante como es el PEMP, tampoco sabemos si vamos a legitimar el documento que ya han construido o si de verdad tendrán en cuenta nuestros aportes”.