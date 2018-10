Inspectora decide hoy si se levanta suspensión a Aquarela

Aunque desde el proyecto habitacional Aquarela se divulgó el pasado viernes que, según concluyó un informe técnico del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) el edificio sí cumplía lo aprobado en su licencia de construcción; será hoy que, en una audiencia policiva, la inspectora de la comuna 2, Paola Serna, determine si cumple o no la licencia otorgada por la Curaduría Urbana No. 1 y levante o no la suspensión de las obras.

La decisiva diligencia se inicia a partir de las 9 de la mañana en el mismo edificio Aquarela, en Torices. Pero antes, el director general (e) del Igac, Héctor Ramírez, aclaró que desde su dependencia jamás se emitió tal conclusión. La misma fue interpretada y divulgada por Aquarela.

“Nos pareció un poco descortés con nosotros que usen nuestros documentos técnicos para hacer pronunciamientos que no hemos hecho, y además que los medios de comunicación lo repliquen como si hubiéramos sido nosotros los que nos pronunciamos de esa información que no es correcta”, sostuvo Ramírez.

Señaló que “lo que entiendo es que seguramente Aquarela, defendiendo sus intereses y de buena fe, creo que fue un mal entendido, tomaron nuestra información y trataron de utilizarla para defender sus intereses. Pero nosotros no nos hemos pronunciado sobre si el edificio viola alguna norma urbanística o no porque no es de nuestra competencia y eso no fue lo que nos pidieron cuando nos hicieron los requerimientos desde la Fiscalía y la Procuraduría”.

Ramírez precisó que al Igac, los órganos de control le solicitaron tres estudios técnicos: un estudio multitemporal, un levantamiento topográfico y un estudio catastral. Contó en qué consistió cada uno de ellos.

“Nos hicieron tres solicitudes. Una por parte de la Fiscalía, de estudios multitemporales con sensores remotos. De eso se encarga el Centro de Investigación y Desarrollo en Información Geográfica. Es un informe técnico, con imágenes del 2013, 2015 y 2018, imágenes aerotransportadas de nuestro avión e imágenes satelitales de un sensor norteamericano y de 60 centímetros de resolución; sobre el que nos piden que en unas coordenadas donde se encuentra esa obra nos pronunciemos a ver qué cambio de cobertura han tenido a través del 2013 a la fecha.

“Eso fue lo que hicimos y únicamente se concluye, de acuerdo a la metodología, a las leyendas de cobertura y uso de la tierra que nosotros usamos, que se evidencian unos desarrollos antrópicos, urbanísticos, densos con diferencia de altura respecto al promedio que se encuentra en la zona; nada más”.

Anotó que “por otro lado, la Procuraduría y la Policía nos pidieron que hiciéramos un estudio catastral desde el punto de vista jurídico y físico”. En el primero les correspondía “evidenciar que existe el predio físicamente, que tiene unas mejoras, unas construcciones”; en el segundo, “identificar con un estudio de títulos quiénes son los propietarios, nada más”.

Dentro de la petición anterior, el Igac recibió la tercera solicitud. “Fue hacer el levantamiento topográfico. Este consiste en hacer un levantamiento de cada uno de los paramentos y los elementos que se encuentran en la obra y darle su posición, generar un plano y nada más. Nos correspondió decir que se encuentra en tal coordenada tal elemento y mide tal, que eso es lo que va al plano. Son otras entidades las que tienen la competencia de definir si a partir de esos documentos técnicos se toman decisiones que pueden ir unas a favor de unas cosas o en contravía de otras”.

Esperan la decisión

La procuradora 1 en Cartagena, Claudia Mantilla; y el alcalde (e), Pedrito Pereira; manifestaron estar a la expectativa de la audiencia de hoy, en la que la inspectora decidirá sobre Aquarela.

“Allí se sabrá si hubo o no violación a la medida de aislamiento, y con eso se tomará una decisión sobre el tema”, dijo Mantilla.

Pereira indicó que la decisión de la inspectora “podrá ser susceptible de recursos, lo cual conducirá a la segunda instancia ante la Alcaldía Mayor de Cartagena, en la Secretaría del Interior”.

Destacó que “habrá garantías para todas las partes. La inspectora tendrá todo el apoyo logístico, técnico y jurídico de la administración para que ejerza su labor. Respetando el debido proceso a lo querellado, ella tomará su decisión”.

El Ministerio de Cultura, que también solicitó la suspensión de la construcción de Aquarela por considerar que puede ocasionar daños irreversibles al Castillo San Felipe de Barajas, bien de interés cultural de la Nación; manifestó que se pronunciará al término de la mencionada audiencia y que, para defender su solicitud, remitió información a los respectivos entes de control.

Qué dice Aquarela

Ante las aclaraciones del Igac, el proyecto habitacional dijo:

1. La licencia de construcción de la torre uno del proyecto habitacional Aquarela prevé que se debe respetar un aislamiento de 5 metros desde el sardinel de la calzada hasta el muro de la fachada, tanto en la carrera 17 como en la calle 35, según los planos sellados.

2. De acuerdo con el levantamiento topográfico adelantado por expertos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la obra en construcción respeta esa medida de aislamiento. Así, conforme al plano 1 de 1 aportado en agosto por esta entidad; la edificación tal y como está construida guarda a cabalidad tal distancia. De hecho, en su punto más cercano, tiene una distancia de 5,493 metros en el costado de la carrera 17; y de 6,193 metros en la calle 35.

3. De lo anterior, se concluye que la torre uno del proyecto Aquarela se construye conforme a la licencia urbanística.

Además de la suspensión por presunta violación de la licencia de construcción, sobre Aquarela hay otra solicitud del mismo tipo por parte de Mincultura. //julio castañ

Ahora te puedes comunicar con El Universal a través de Whatsapp Videos

Mensajes

Fotos

Notas de voz cuando seas testigo de algún hecho noticioso, envíalo al: 321 - 5255724. No recibimos llamadas.

Anterior El Concejo pidió claridad sobre las concesiones a punto de terminar