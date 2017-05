Intensifican charlas con niños para evitar juegos mortales en redes

A raíz de los macabros juegos que circulan en redes, como 'la Ballena Azul' y 'el abecedario del diablo', con los que los niños terminan atentando contra sus vidas, la Policía Metropolitana de Cartagena intensificó las acciones para sensibilizar sobre estas peligrosas prácticas.

Teniendo en cuenta que las instituciones educativas públicas están en cese de actividades, el grupo de Infancia y Adolescencia de la institución se está tomando los parques de la ciudad para charlar con los menores. En esos espacios, se les entrega un dulce y se les pinta la cara con el dibujo que más les guste, para luego exponerles la problemática.

"Como los niños no están dando clases y tienen mucho tiempo libre, los prevenimos sobre las redes sociales, les decimos que ellos son muy vulnerables porque cualquier persona puede engañarlos; les explicamos por qué no deben aceptar la solicitud de amistad de alguien que no conocen y que cualquier cosa extraña avisen a sus padres (...) Muchos nos preguntan de una vez por la Ballena Azul", explicó la intendente jefe Patricia Piñeres Puello, quien dirige el grupo de Policía de Infancia y Adolescencia.

A los niños, además, se les alerta sobre el abuso sexual, el consumo de drogas y el embarazo en adolescentes. "Les instruimos de cómo y por qué deben cuidar su cuerpo y qué hacer si alguien los toca. Les decimos que tienen que gritar fuerte para que alguien los escuche", añadió.

Son 50 colegios priorizados en la ciudad en los que se dictan este tipo de charlas. Antes del paro del Magisterio, algunos planteles que se visitaron fueron el Colegio Fernando de Aragón, Institución Educativa Gabriel García Márquez, Gimnasio Moderno de Cartagena, Corporación Infantil Blancanieves, Colegio Integral del Norte, Gimnasio Altair de Cartagena, y el Instituto Sigmund Freud.

Los parques de Santa Lucía, Lemaitre, Olaya Herrera, Villa Olímpica, Los Alpes, San Francisco, Blas de lezo, Chile y Bicentenario, también se los tomó la Policía.

Para tener en cuenta

La alerta de las autoridades por los juegos suicidas, no solo es en Colombia. Las alarmas también están prendidas en Rusia, México y Brasil.

En el país, ya hay tres casos registrados en los tres últimos meses. En Cartagena, según la Policía Metropolitana, no se han presentado hechos como estos.