Intervención del Salto del Cabrón: para 2018

El fuerte aguacero que arropó ayer a Cartagena no solo hizo colapsar el sistema de drenajes e inundó las vías principales de la ciudad, sino que encendió las alarmas desde lo más alto: el cerro de La Popa.

Luego de que el pasado 9 de octubre se entregaran los resultados de los estudios que se aplicaron sobre el Salto del Cabrón, una roca de gran tonelaje que está en las alturas del cerro y que está fracturada, la ejecución de un plan de acción integral permanece en pausa por falta de presupuesto.

Según explicó Guilliam Barbosa Miranda, ingeniero civil, magister en geotécnia, docente del departamento de geotécnia y materiales de la facultad de ingeniería de la Universidad de Cartagena y coordinador técnico del convenio de los estudios del cerro de La Popa, la parte afectada es una grieta que está focalizada en una esquina y la fractura tiene una longitud de 7 metros por 7 centímetros de ancho de espesor y su profundidad es de 4 metros.

Lo preocupante es que por esta grieta se presenta una filtración que se agrava cada vez que cae un aguacero de la misma magnitud que el de ayer.

Recursos escasos

Barbosa explicó que para la intervención integral en el Salto del Cabrón se requieren 12 mil millones de pesos y que el Distrito solo tiene 2.500 millones, por lo que utilizarán el monto con el que cuentan en obras que son prioritarias.

“Para mitigar los inconvenientes en esta parte del cerro de La Popa el Distrito tiene que hacer una inversión de 12 mil millones de pesos, con los que se ejecutarán varios trabajos.

“Por el momento vamos a darle prioridad a algunas obras como sistemas de anclajes, de estabilización y de drenajes mientras la Alcaldía consigue a escala nacional el resto de recursos”, explicó el ingeniero.

“El clima no ayuda”

Por otro lado, la intervención solo se puede hacer en época donde no haya lluvias, es decir, en lo que resta del 2017 no será posible empezar el plan de acción.

“Los trabajos no se iniciarán en diciembre, debido a la falta de presupuesto y a los fuertes aguaceros. Cuando todo esté dado para empezar se tiene previsto que la ejecución tarde máximo siete meses”, concluyó Barbosa.

Cabe resaltar que a mediados de marzo se dio a conocer la grave situación en el Salto del Cabrón y desde entonces el Distrito decretó restricciones para evitar cualquier desplome. Estas medidas se han disminuido gradualmente teniendo en cuenta los informes presentados por la Universidad de Cartagena, encargada de los estudios en el cerro de La Popa.

Por el momento está permitido el tránsito de vehículos livianos en cercanía al Convento de La Popa y los turistas deben alejarse de la terraza del mirador.

La intervención

Como solución se tiene previsto un sistema de terrazas conformado por pantallas pilotes en la parte inferior de las calizas para protegerlas y evacuar el agua que cae directamente hacia la parte del Salto del Cabrón.

También se está pensando en un sistema de anclaje del material calcario que está triturado, con un tratamiento de los drenajes naturales con sistemas de disipadores con gaviones para efectos de controlar el agua que se filtra por esta piedra. Además, protegerán los taludes con cobertura vegetal y en la parte baja se hará una trampa de sedimento.