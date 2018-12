Interventora de Electricaribe: es un compromiso de todos ahorrar energía

Se viene el fenómeno de El Niño y hay que prepararse. Por eso, para Electricaribe es fundamental que cada uno de sus clientes residenciales, industriales, comerciales y oficiales, adopten acciones encaminadas al ahorro y uso eficiente de la energía ante el impacto inminente de dicho fenómeno en el país.

La compañía apoyará a los clientes en la educación del mercado con talleres pedagógicos, haciendo énfasis en el uso eficiente y racional de la energía, en barrios, empresas y colegios.

Para Ángela Patricia Rojas Combariza, interventora de Electricaribe, el compromiso de todos es hacer uso eficiente de la energía, ya que es importante para minimizar el impacto de este fenómeno climático.

“Estamos intensificando nuestras campañas dirigidas a los clientes e internamente tomando nuevas medidas de ahorro de energía en nuestras oficinas”, sostuvo Rojas.

Además de los talleres, en la factura que llega a los 10 millones de costeños seguirán las campañas, dirigidas a los clientes para el ahorro de energía.

El objetivo es seguir sensibilizando a los clientes para darle buen uso a los electrodomésticos y utilizar de manera correcta la energía.

Entre las recomendaciones están el uso de lámparas fluorescentes o ahorradoras de energía, apagar electrodomésticos que no esté utilizando, si tiene luz solar no encender bombillos, solo encender ventilación si es necesario; no colgar objetos en rejillas de la nevera, planchar solo una vez a la semana y apagar el acondicionador de aire si el lugar está solo, entre otras recomendaciones.