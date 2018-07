Invadir el espacio público, la segunda infracción más multada por la Policía

Tres vendedores ambulantes en la avenida Pedro de Heredia, sector Bazurto, carril izquierdo, sentido María Auxiliadora-Centro, comercializaban jugos, agua y frutas. “¿Quiere uno?”, le preguntó el vendedor de jugos a una persona que caminaba por la carretera sin importar que transitaran a su lado carros y motos. Eran las 11 de la mañana del viernes y los carros pitaban porque más de 10 motocicletas se parqueaban a la altura del semáforo y obstaculizaban el tráfico.

En esa misma vía, pero en el andén, las personas intentaban caminar de un comercio a otro pero se encontraron con 12 vendedores desde la entrada del sector hasta llegar a San Andresito, donde también se acumula otra decena de vendedores.

El Universal recorrió el sector Bazurto y las dos avenidas que lo comprenden para identificar cuántos vendedores ocupan el espacio público y qué acciones han tomado para controlar la problemática.

Del lado de la avenida Pedro de Heredia encontramos solo tres vendedores ambulantes en la carretera, mientras que en el andén se contaron 12; en el carril derecho, sentido María Auxiliadora-Centro, la cantidad fue mayor, pues había 41 vendedores en el mismo recorrido. Es decir, más del doble de vendedores ambulantes que en el otro lado de la avenida, ¿por qué? en el carril izquierdo hay vallas para impedir que se tomen el espacio público, lo que es un avance por parte del Distrito.

En la avenida del Lago encontramos 48 vendedores en la vía, ocupando casi un carril y obstaculizando el tránsito vehicular.

Sin embargo, hace poco la Gerencia de Espacio Público intensificó los operativos de control, junto con la Policía Metropolitana de Cartagena, para que no se pierda el trabajo realizado en este punto crítico de la ciudad, pues identificaron que migrantes venezolanos también invaden el espacio público.

Aunque esta gerencia insiste en que mantener el espacio libre es competencia y responsabilidad de la Policía desde que se implementó el Código, esta autoridad recalca que en el sector de Bazurto hay más problemáticas y no se pueden enfocar solo en una. Además, que en ocasiones los vendedores no atienden los requerimientos de la Policía porque no tienen la competencia para decomisar elementos.

Otra de las problemáticas observadas en el recorrido fue el mal parqueo de motocicletas en la avenida Pedro de Heredia, sobre todo a la altura del semáforo de la estación Bazurto de Transcaribe; mientras que en la avenida del Lago se vieron algunos carros, sobre todo de compradores, estacionados en la vía.

Hay cinco cuadrantes

Para el CAI de Bazurto están establecidos cinco cuadrantes, cada uno con aproximadamente 10 uniformados. Según la Policía, uno de los cuadrantes controla el espacio público, pero solo hace pedagogía y comparendos, en caso de que se requiera. Una de las problemáticas señaladas es que algunos vendedores no desocupan el espacio público cuando se les ordena porque los uniformados no tienen la competencia para decomisar implementos. Cuando se trata de operativos, el Comandante de la Policía designa un grupo especial para acompañar a las distintas entidades distritales, porque no cuentan con un personal específico para controlar la ocupación de espacio público.

“Lo más complejo de este sector es controlar la inseguridad, los robos, las riñas, los sicariatos, el control de estupefacientes, control de habitantes de calle, tenemos que estar pendientes de todo”, dijo una fuente policial.

En esta zona también debe intervenir el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) para recuperar la movilidad.

Los comparendos

En cumplimiento del Código de Policía y Convivencia, en lo que va del 2018 se han impuesto 675 comparendos por ocupar el espacio público en violación a las normas vigentes, especificado en el numeral 4 del artículo 140. Por este mismo, en todo el 2017 impuso 225 comparendos. Lo que representa un aumento del 33,3 %. En el 2017 esta infracción ocupó el cuarto lugar entre todas las conductas sancionables en espacio público, mientras que en este año está en el segundo lugar.

Hasta el 5 de julio de 2018, esta autoridad reporta 3.119 comparendos por distintas conductas sancionables en el espacio público, mientras que en el 2017 fueron 2.195.

Los que lideran la lista de comparendos

Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en el espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente, es la infracción que lidera la lista de los comparendos impuestos por la Policía, con 1.365 en lo que va de 2018; mientras que en todo el 2017 fueron 1.096 comparendos.

Hasta el 5 de julio de este año, la tercera conducta más sancionada es realizar necesidades fisiológicas en el espacio público, contemplado en el numeral 11 del artículo 140 del Código de Policía. En el 2017, con 488 comparendos, esta conducta ocupó el segundo lugar.

La Policía Metropolitana continúa con los operativos de control en la ciudad para disminuir las faltas en el espacio público y asegurarse de mantenerlo libre.