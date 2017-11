Invasión de relleno sanitario es una "tragedia anunciada"

“En unos cinco años, todos los medios de comunicación publicarán que Cartagena no tiene lugar para la disposición final de sus basuras”, es lo que dice Francisco Martelo, gerente de Caribe Verde operador del relleno sanitario del Distrito.

Aunque parezca exagerado, el presagio de Martelo no está alejado de la realidad teniendo en cuenta que el lote La Concordia, adquirido por la Alcaldía de Cartagena para usarlo como relleno sanitario una vez se cope la capacidad de Lomas de los Cocos, está siendo invadido de a poco.

“Al relleno sanitario de Lomas de los Cocos le queda una vida útil de, entre cuatro u ochos años, y si La Concordia no está disponible para entonces, no habrá donde llevar las basuras de la ciudad”, explicó Francisco Martelo.

Con La Concordia se hicieron las cosas bien: se compró hace más de 10 años y se incluyó en el Plan de Ordenamiento Territorial como relleno sanitario para 20 o 30 años.

Pero ‘el dolor de cabeza’ lo pueden provocar las familias invasoras que ya tienen construcciones en el predio y que, de permanecer ahí, podrían reclamar compensaciones al Distrito, en los siguientes años.

La situación empeora al señalar que La Concordia sirvió antes de relleno sanitario de Cartagena y tiene enterradas 80 mil toneladas de basuras que son un pasivo ambiental, por lo que los intrusos también podrían demandar al Distrito por los daños a la salud y a la calidad de vida que les podrían ocasionar esos desechos que no se clausuraron de forma correcta.

“Llevamos tres años advirtiendo esta situación al Distrito pero no ha pasado nada, incluso autoridades como la Personería y Cardique también lo han hecho pero siguen los invasores ahí.

“El Distrito les autorizó la construcción de un tanque de agua, es decir, están siendo cómplices de la invasión”, señaló Martelo.

La ocupación ilegal de La Concordia habría comenzado cuando el Distrito, años atrás, quitó la vigilancia del terreno y extraños llegaron a construir, a sembrar cultivos y a criar animales.

“Es un problema grandísimo que no se nota y que no se siente (...) y está afectando la operación en el relleno Loma de los Cocos porque se nos roban las plantas eléctricas, las moto bombas, la geomembrana y he puesto infinidad de denuncias pero no pasa nada”, puntualizó el representante de Caribe Verde.

Sobre esta situación, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios también envió un oficio al alcalde detenido Manolo Duque, explicando lo inconveniente que resulta la presencia de familias en la zona pero fue en vano porque los invasores permanecen en el lugar.

El Universal conoció oficios que Superservicios, la Personería Distrital y la Alcaldía de Turbana radicaron ante el Distrito advirtiendo sobre las invasiones en La Concordia y la importancia de impedir que se desarrollen asentamientos ahí.

Distrito dice que sí hay control

Fernando Niño, secretario del Interior, indicó que sí se está haciendo control de las invasiones de La Concordia: “Han intentado ingresar a este lote pero dejamos unidades de Policía. Capturamos a ocho personas por invasión de tierra. Hacemos operativos y controles permanentes con la seguridad del relleno”.

Agregó que están revisando la situación del predio con la oficina de Apoyo Logístico y Jurídica de la Alcaldía para verificar los linderos y determinar las acciones que se van emprender.

Los recicladores, otro problema

La presencia de los recicladores en Loma de los Cocos es otro problema que ha denunciado Caribe Verde. Son alrededor de 60 personas, en su mayoría menores de edad, que llegan a diario al lugar para buscar entre la basura materiales que puedan vender.

“La operación del relleno sanitario requiere maquinaria pesada, recibimos entre 140 y 160 cargadores al día, que se vuelcan para vaciar hasta 15 toneladas de basura, cuando están los recicladores alrededor es peligrosísimo porque si se voltea la motoniveladora o uno de los compactadores puede ocurrir una tragedia”, manifestó Francisco Martelo.