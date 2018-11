Invasiones en San Francisco, riesgo constante

“Me asombré un día que estaba en un local y llegaron unos venezolanos pidiendo que les hicieran unos papeles de compra y venta de terrenos en la parte alta de San Francisco sur, donde ocurrió la catástrofe. No sé quiénes están vendiendo esos lotes, pero es preocupante no solo porque es un terreno prohibido sino porque están engañando a compradores”, sostuvo un dirigente comunal.

Por 150 mil pesos

Según afirmó el líder, no solo venezolanos sino también colombianos están adquiriendo los predios pagando 150 mil o 200 mil pesos, engañados, y suben con láminas de zinc, cartones, palos, tablas y demás materiales a construir sus hogares. No tiene la cifra exacta, pero cree que puede haber cerca de 15 o 20 casas ya instaladas. “Eso no solo está ocurriendo en San Francisco sino en San Bernardo sector Panorama, ya hay partes pobladas y si no se controla la situación, más adelante será peor. Las autoridades deben hacer presencia, sobre todo aquí donde ocurrió la falla geológica”, finalizó el denunciante.

Ingenieros de la Universidad de Cartagena recordaron que luego del deslizamiento hicieron los estudios que, en 2012, costaban 20 mil millones de pesos, pero que nunca fueron invertidos para obras. Es más, recalcaron que este tipo de movimiento en masa no está inactivo, sino “dormido” y si invaden la zona podría ocurrir otra tragedia.

“Para este tipo de estudios se deben conseguir los recursos enseguida, pues las obras tienen un corto periodo de funcionalidad y muchas veces se pierde el costo para invertir”, indicó un ingeniero.