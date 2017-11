Inversión en colegios públicos, ¿se perdió?

Las constantes denuncias de los rectores de los colegios públicos de Cartagena sobre el pésimo estado de la infraestructura y la falta de calidad en las obras de reparación que contrata el Distrito, fueron respaldadas esta semana por un informe de la Contraloría General de la República.

El ente de control indicó que en las 66 instituciones educativas intervenidas en la administración de Dionisio Vélez, con un presupuesto de $69 mil millones del préstamo de $250 mil millones hecho a la banca privada, encontró deterioro prematuro de las obras y cambios de los usos proyectados para determinados espacios.

Lo anterior a causa de, entre otras cosas, falta de mantenimiento preventivo y correctivo y por no incluir en la contratación las necesidades apremiantes de los planteles, lo que dificulta la eficiencia y durabilidad de los espacios reparados.

De acuerdo con el informe de la Contraloría, frente a estas observaciones la Secretaría de Educación Distrital señaló que con las obras finalizadas se entregó a los rectores un manual de uso y operaciones que indicaba cómo usar los espacios y qué labores de mantenimiento requerían.

El mantenimiento, señaló la SED, podría pagarse con los recursos de gratuidad que reciben los colegios públicos del Ministerio de Educación, por estudiante.

Pese a esta justificación, la Contraloría decidió declarar el estado de las obras como un hallazgo administrativo, al considerar que el Distrito no hizo oportuno mantenimiento preventivo ni correctivo, ni seguimiento a las obras, ni atendió de forma efectiva los requerimientos de los rectores.



¿De quién es la culpa?

La SED y los directivos docentes mantienen un ‘tire y hale’ sobre la responsabilidad del mantenimiento a los colegios: la primera dice que ciertas reparaciones deben ser asumidas por los rectores y estos últimos afirman que son muchas deficiencias en la infraestructura y que el presupuesto del Mineducación “no da para tanto”.

En mayo pasado, cuando la oficina de Infraestructura de la Secretaría de Educación indicó cómo avanzaba la construcción del Plan Maestro de Educación, un vocero manifestó que el documento establecería estrategias para el mantenimiento de la planta física de los planteles porque “tenemos que salir de manera reactiva, a ‘apagar incendios’ para solucionar los problemas que se van presentando”.

Añadió que “muchos de los reportes que nos llegan son por fallas en las obras que hicimos en la administración pasada porque no hay buen uso de las instituciones” y que se construiría un manual de responsabilidades de los directivos docentes y estudiantes sobre el mantenimiento de las obras entregadas.

Por otra parte y tras varios incidentes en instituciones educativas, que esperan reparaciones de sus inmuebles, la Unidad Sindical de Directivos Docentes de Bolívar (Usdidbol) indicó que “las transferencias que llegan a los colegios no alcanzan para el mantenimiento de los mismos, pues llevan años sin reparar; la entidad territorial no hace mantenimiento preventivo y las intervenciones son de muy mala calidad”.

Haroldo Bonfante, rector del colegio Inem, uno de los señalados por la Contraloría que presenta fallas en las obras, comentó que “el dinero se asigna por matrícula pero debería haber una asignación por necesidad, por ejemplo, el Inem tiene 46 años de haberse construido y necesitaría una inversión multimillonaria para cubrir todas las reparaciones y que funcione como debe ser”.

Siguen esperando

Hace cinco meses, el Distrito anunció que se invertirían $49 mil millones de recursos propios y del Mineducación para reparar las instalaciones de 65 colegios oficiales. Por el momento no se tiene información de cuándo se iniciarán estos trabajos, por lo que los colegios que tienen paredes caídas, cerramientos pendientes y salones en mal estado, siguen esperando.

Colegio José Manuel Rodríguez Torices (INEM)

El problemas más grande de este colegio es el pésimo estado de la cubierta según el rector Haroldo Bonfante, quien indicó que se invirtieron unos recursos en ello pero que fueron insuficientes porque no se resolvió el problema. El gimnasio, el salón múltiple, la biblioteca y demás espacios comunes son los más afectados.

Bonfante indicó que aunque la reparación de cubiertas pareciera una tarea sencilla de contratar, no lo es por la altura del tejado en estos espacios. “Un albañil no puede hacer ese trabajo y un ingeniero es más costoso porque me dice que debe traer andamios y varios trabajadores, obra que no podemos cubrir con nuestros recursos que no superan los $270 millones anuales”.

Institución Educativa Ternera

A este colegio, incluido en la lista de la Contraloría y que fue reconstruido en la administración pasada, le quedó pendiente el cerramiento del parque infantil. Además, cada vez que llueve llegan reportes de inundaciones en laboratorios y en la sala de informática. Estos espacios también tienen paredes electrizadas a causa del contacto del agua lluvia con los toma corrientes ubicados en el piso.

República de Argentina

Esta institución, que fue reubicada en el barrio Villa Rosita tras la construcción del Patio Portal de Transcaribe en su terreno original, lleva casi dos años esperando la construcción del segundo bloque donde quedará el comedor, los laboratorios y oficinas.

La obra a medio terminar ya se ve deteriorada. Las directivas indicaron que instalaron una batería sanitaria en la parte de atrás del comedor que no estaría acorde con la norma, además no tiene conexión de gas ni del sistema hidráulico, por lo que los espacios del primer piso no están habilitados. La cancha no tiene iluminación.