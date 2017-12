Investigan 1.300 casos de violencia de pareja en Bolívar

El sábado 25 de noviembre a Rosa le pegó su pareja en el barrio Villas de la Candelaria. Llevaba 13 años viviendo con él y la había maltratado en ocasiones anteriores, pero “no tan duro como esta vez” que tuvo que ser auxiliada por vecinos y llevada de urgencias al CAP del barrio El Pozón. Rosa no lo denunció, alegando que no tenía tiempo ni dinero y que se evitaría más problemas yéndose para Bogotá, su ciudad natal. Probablemente se haya salvado de la violencia de esa forma, pero ¿cuántas Rosas siguen siendo víctimas de violencia de género sin denunciar y sin ser auxiliadas en Cartagena y el país?

Va en aumento

Según datos del Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre, en Colombia realizaron 31.971 exámenes a mujeres por agresiones de sus parejas o exparejas.

La corporación Sisma Mujer recoge datos que indican que desde el 2013, el registro de estas agresiones ha aumentado, pasando ese año de 39.020 denuncias, a 41.802 en 2014; 40.943 en 2015 y llegando a los 43.717 casos de agresión el año pasado. Esto significa que desde el 2015 hasta septiembre de este año, una mujer es agredida cada 12 minutos.

El aumento general en las estadísticas, al cual se adhiere el departamento de Bolívar con 1.300 investigaciones por violencia de pareja, son según las autoridades resultado de las campañas de sensibilización y prevención durante estos años, pero no parece suficiente la denuncia cuando de mil investigaciones, se han obtenido 10 condenas en Bolívar, tal como lo indicó la Fiscalía, y que durante el año, 95 mujeres han sido presuntamente asesinadas por sus parejas o exparejas en el país, dos de ellas tipificadas en Bolívar como feminicidios.

La violencia que no se ve

A Julia su marido le pegó tan fuerte que le rompió un brazo. El hombre fue capturado en flagrancia y llevado a la cárcel. Ella, que estaba internada en el hospital recuperándose de las heridas, supo por un conocido que al llegar a su celda fue recibido con golpes y cuando llegaron las asesoras de la Oficina de la Mujer, les contó angustiada que estaba preocupada por el estado de salud de su marido. No creía que mereciera tanto castigo.

Carolina León Núñez, coordinadora de la Oficina de la Mujer de Cartagena, comentó que la resistencia de las mujeres a reconocer que están siendo violentadas es una de las señales que más indican presencia de ese maltrato.

“La normalización de la violencia, que una mujer ‘justifique’ los golpes que ha recibido con argumentos como que es un tema de los dos, que es algo a lo que él tiene derecho y que no es anormal, significa que hay una violencia que viene de mucho antes y en la que hay que trabajar para poder evitar que siga haciéndole daño a esa mujer”, aseguró la funcionaria.

La sensibilización para esto es clave, la Fiscalía y otras organizaciones adelantan campañas para que cada vez más personas, hombres y mujeres, sean conscientes del maltrato y lo denuncien, pero también lo eviten. Una mujer como Julia y Rosa, violentada y sometida por su pareja puede terminar en un caso de feminicidio, por ello es clave aprender a identificar los signos.

Sepa dónde acudir

El sábado 25 de noviembre se instaló en Cartagena un Puesto de Mando Unificado para combatir la violencia contra la mujer, articulando a todas las entidades y autoridades responsables en la garantía de los derechos humanos de las mujeres en Colombia. La idea, según explicó el presidente Juan Manuel Santos, es que las mujeres tengan más fácil acceso para reclamar sus derechos y para ello habrá enlaces directos entre los entes territoriales y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, con lo que se dará un paso en el fortalecimiento de la atención a mujeres que han sido víctimas de alguna violencia.

Decir, como Rosa, que no tiene tiempo ni dinero para empezar un proceso de denuncia, no es dar un paso hacia la no-violencia. León Núñez recordó que a través de esa oficina, en el edificio Ronda Real, séptimo piso, se le puede dar toda la asesoría que necesite y que la Defensoría del Pueblo puede asignarle un abogado para que denuncie y tenga el respaldo. “Hay algunas fallas en la atención, como en las comisarías donde a veces no tienen el equipo psicosocial o los notificadores y le entregan las citaciones a las víctimas para que se las entreguen a los victimarios. Pero ya se está trabajando para mejorar ese aspecto y desde todos los entes estamos trabajando para actuar de manera oportuna”, enfatizó León.

Las bromas que hieren

La violencia de pareja, de la cual en su mayoría son víctimas las mujeres, comienza con algo tan simple como una broma. El Violentómetro, una herramienta didáctica para comprender cómo una mujer puede estar subiendo cada día un escalón hacia el feminicidio, es la forma más sencilla para identificar los signos y reaccionar antes de que sea demasiado tarde. La clave, explica Carolina León, es estar alerta a señales de violencia psicológica y emocional, que suelen ser los primeros pasos del maltrato.

Para tener cuidado: Si tu pareja hace bromas que te duelen a pesar de que le has dicho que no te agradan, si te miente, te ignora, te chantajea, te culpabiliza o descalifica, es posible que la violencia aumente con el paso del tiempo.

Busca ayuda: Si te ofende, humilla en público, intimida o amenaza. Si hace cosas aparentemente simples, como controlar tus amistades, tu forma de vestir, tu dinero, tus redes sociales y actividades. Si te pellizca, araña, si te golpea “en broma” y te acaricia de forma agresiva, consulta tu caso con alguien que te pueda guiar y haz lo posible por detener las agresiones, alejándote de esa persona.

En riesgo inminente: Los golpes físicos, aislamientos contra tu voluntad, amenazas de muerte, abuso sexual, violaciones o mutilaciones y el feminicidio son el último escalón de la cadena de violencia. Pero esto se puede evitar si se está atento y se deja de creer que la violencia de pareja es un “asunto de marido y mujer”.