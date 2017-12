Investigan pelea en el SITM

Un susto se llevaron en la noche del martes los pasajeros de un bus de la ruta A102, cuando el conductor frenó el vehículo y, a puertas cerradas, terminó dándose golpes con un pasajero. (Lea aquí: Video: Conductor de Transcaribe se agarra a golpes con un pasajero)

En un video que circula en redes sociales quedó registrado el momento en que el conductor corre hacia el pasajero y le propina golpes en el cuerpo sin mediar palabra.

Despavoridos, testigos del hecho gritan “sepárenlos”, “respete a los pasajeros”, pero el conductor permanece preso de la ira por varios segundos más.

¿Qué pasó?

El gerente de Transcaribe, Humberto Ripoll, quien lamentó y rechazó el episodio de intolerancia apenas recibió la información, citó en la mañana de ayer, en su oficina en Patio Portal, al conductor de la empresa operadora Cartagena Complementaria y Social de Indias SAS, al gerente operativo de la misma y al pasajero agredido. Allí, los protagonistas de la pelea contaron su versión de los hechos.

“La versión que me da el conductor es que el usuario hizo mal uso del timbre de parada, lo presionó sostenidamente durante todo el trayecto. Obviamente cuando el vehículo se detiene y abre las puertas el timbre automáticamente deja de sonar, pero este usuario no se bajó y por el contrario supuestamente siguió presionando el botón”, dijo Ripoll.

“Varias personas le llamaron la atención (al usuario), -indicó- entre esos un periodista, el cual me llamó y me dijo que no justificaba el hecho, pero que efectivamente el usuario había hecho un mal uso del timbre y que incluso él le llamó la atención y el pasajero le respondió que no se metiera, que eso no era su problema”.

El gerente señaló que -según la versión del conductor- “después de cierto tiempo los usuarios le dijeron que llamara a la Policía porque el sonido era ensordecedor. El conductor se levanta de la silla, llega donde el usuario, le pide que deje de hacer eso y lo que me comenta el conductor es que el usuario le lanza una patada y me muestra a través de los botones donde tiene una herida hecha por el zapato del usuario. Ahí es cuando se van a los golpes y aparece lo que se ve en el video”.

Habla el usuario

Sobre la versión del conductor, David Pérez, usuario agredido, sostiene que en lugar de iniciar la pelea lanzando la primera patada, “lo que trato de evitar es que se me suba encima y lo que hago es subir los escalones para que él no arremeta contra mí. En el video se ve cuando yo estoy arriba, él sube y se me tira encima. Cuando él se me tira encima pongo el brazo por delante porque él buscaba pegarme en los ojos”.

Según él, “cuando estaba cerca de mi parada, lo único que hice fue pararme de la silla y oprimir el timbre varias veces. Un señor que estaba en frente me dice “¿Lo vas a dañar?, y yo le respondo, “no he salido con groserías, ni estoy robando ni estoy buscando problemas. ¿Qué estoy haciendo?”.

Pérez agregó que “cuando llegamos a mi parada, el conductor hace que va a abrir las puertas pero no abre. Cuando dirijo mi mirada hacia la izquierda veo que se baja de su silla, se acerca donde estoy y me dice; “culicagado hijueputa”. Yo le respondí: “¿Sabe qué?, más hijueputa es usted”, y es cuando me pega en la cara. Yo reacciono y le pego también (...) se me monta encima y comienza a pegarme. Ahí es donde tengo que meter la mano porque él quería rasguñarme la cara. Me agarró también por el cuello y me encuentro un poco afónico. Tengo dolor en el hombro y un dedo zafado”.

Denuncia e investigación

Por lesiones personales, el pasajero anunció que denunciará al conductor, mientras que Transcaribe sostuvo que se está realizando una investigación disciplinaria para tomar las medidas a que haya lugar.