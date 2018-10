A donar siempre porque el hambre no es de un día: Banco de Alimentos

En conmemoración al Día Mundial de la Alimentación, que se celebra en octubre, la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (Abaco), que trabaja para erradicar el hambre en Colombia, mejorando la seguridad alimentaria y nutricional de las familias más vulnerables, promovió la ‘Alimentatón 2018’, que se realizó en 18 ciudades del país en el marco de la lucha contra el hambre.

Cartagena no fue ajena a la campaña y se sumó a la donación de alimentos no perecederos, “la meta era recoger más de 500 toneladas de alimentos a nivel nacional, para poder abastecer a los bancos de alimentos. Para Cartagena, la meta era de 100 toneladas de alimentos, ojalá la hayamos podido cumplir. La crisis del hambre en la ciudad es muy dura y solo el Banco de Alimentos Arquidiocesano no puede con la problemática”, sostuvo Sandra Rhenals, directora del Banco de Alimentos de Cartagena.

“Esta fue la primera campaña de alimentatón y tenía la finalidad de sensibilizar a los cartageneros para que donen, para que construyan una muralla contra el hambre, como dice monseñor Jiménez. Las parroquias se movieron mucho, la sensibilización de las personas que quieren vivir desde el Evangelio y ayudar al necesitado sí lo hicieron”, sostuvo una fuente de la Arquidiócesis.

Crear conciencia

El Banco de Alimentos es una organización sin ánimo de lucro y se nutre básicamente de las donaciones. Se reciben en alimentos y en dinero.

Al llegar los alimentos al banco, se seleccionan los aptos para el consumo humano y se entregan a organizaciones sin ánimo de lucro, que trabajan con la población vulnerable.

“Sí tuvimos muchas donaciones pero faltan más, que la gente se concientice más de lo que es donar alimentos, que no se queden en la campaña, el hambre no es un día y hay que trabajar fuerte. Tenemos que ayudar no solo a la población vulnerable de Cartagena, sino a los migrantes venezolanos. Actualmente trabajamos con 16 fundaciones, a través de ellas nosotros les proveemos todo lo que necesitan en comedores. En el Banco siempre estamos recibiendo donaciones”, manifiesta la directora de la organización.

Son muchos los desafíos que tiene el Banco, muchas veces no llegan las donaciones esperadas y por eso tocan las puertas de los cartageneros para que se movilicen a donar alimentos y llegar a todas esas personas que necesitan ayuda.

“La campaña termina hoy (ayer) pero se invita a las personas a seguir donando ya sea directamente en el Banco, en las parroquias o podemos ir a recogerlas; incluso hay una cuenta para hacer transferencias. La gente ha respondido a esta jornada con alimentos en parroquias y almacenes de cadena y en centros comerciales donando dinero en alcancías”, resaltó Lineth Marzola, voluntaria del Banco de Alimentos.

Por eso la invitación es clara, a donar alimentos, el hambre no es de un día, por eso no solo estaba la ‘Alimentatón’, sino que se puede donar todos los días.

Los cartageneros deben pellizcarse y ayudar a quienes tanto lo necesitan.

Dónde donar

Las donaciones se reciben en el Parque Industrial Ternera bodega 51, también pueden llamar al 653 48 75 o 313 512 2649 para que sean recogidas, en las parroquias o depositar dinero en una cuenta en la Caja Social 26506400263.

