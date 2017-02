Jasmín, la joven brutalmente golpeada, sigue respondiendo a estímulos

Dice una frase que "cuando una persona desea algo de corazón, el universo entero conspira para conseguirlo"; y así está sucediendo con Jasmín Álvarez Romero, la joven que fue brutalmente golpeada y abandonada en una zona enmontada en el Anillo Vial. Ella sigue aferrada a la vida y cada día muestra mejoría en su salud.

Su tío Javier Enrique Méndez Silva contó a eluniversal.com.co que la joven sigue respondiendo a los estímulos, cada vez con mayor vigor y aunque permanece con respiración artificial en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la clínica San José de Torices entiende cuando se le habla y aprieta la mano en señal de ello. (Lea: Encuentran a joven que desapareció tras tomar un taxi en Cartagena).

"Técnicamente ya no está en coma. Esto no quiere decir que haya abierto los ojos ni que pueda hablar, no, pero ya está mucho mejor. Ayer cuando fui a verla me sorprendí porque ha tenido una evolución tremenda. Ella tenía una de las manitos en mala posición, así que se la acomodé y mientras le hablaba me apretaba la mano; ella está respondiendo muy bien. Esto ha sido para nosotros un bálsamo después de tanta pena y dolor. Es una esperanza para la familia que empiece a reaccionar", relató emocionado.

Méndez,además, indicó que el cuerpo médico está sorprendido con la evolución que ha tenido Jasmín. "Los médicos la desahuciaron, pero ella es una luchadora; ellos están impresionados por la forma cómo está respondiendo. Cuando la llevamos a la clínica tenía un estado de consciencia de 3, estaba prácticamente muerta; ahora tiene 8, lo normal son 11, según nos explicaron. El respirador artificial en cualquier momento se lo pueden quitar. Su madre está aferrada a Dios", agregó.

Hasta el momento no ha sido necesario intervenir quirúrgicamente a la estudiante de salud ocupacional-precisó su tío- y el edema cerebral ya es mucho más pequeño. (Vea también: “Damos gracias a Dios de que está viva”: tío de joven hallada golpeada).

Sus familiares pidieron al comandante de la Policía Metropolitana, general Luis Humberto Poveda Zapata, que no descuide en ningún momento la seguridad de Jasmín y que su caso no quede en la impunidad.

Cartagena se une en oración

Entre tanto, Cartagena y Colombia siguen pendientes de su estado. Diferentes organizaciones sociales, familiares, amigos y la ciudadanía en general han preparado una cadena de oración para pedir por su salud. (Le puede interesar: Fotos: Cartagena gritó #TodosomosJasmín).

La cita es este viernes 3 de febrero, a las 6 de la tarde, en la Torre del Reloj, en el Centro Histórico. Allí se encenderán velas y con camisetas y globos blancos se elevarán plegarias con consignas como "los buenos somos más" y ¡Jasmín estamos contigo!

Si usted desea unirse a la cadena de oración podrá hacerlo. El evento, al que también asistirán mujeres víctimas de la violencia, es promovido a través de redes sociales con los hashtag #YoSoyJasmin y #CadenaDeOracion.