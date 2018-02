Joven denuncia que aparece como fallecida en su EPS

Bárbara Portela Moreno desconocía qué era sufrir por la atención en salud hasta que un día dejó de aparecer en el sistema. Normalmente llevaba a uno de sus hijos a citas mensuales con el médico porque tiene varias patologías que lo afectan, pero hace más de un año todo cambió.

“No podemos atenderlo porque su hijo aparece como fallecido”, fueron las palabras que le mencionaron a Bárbara y que la dejaron sorprendida pues no sabía por qué ocurría eso.

Se fue con su hijo pensando que se trató de un error, pero fue hasta el 31 de agosto del año pasado que realmente vivió el horror cuando tuvo un aborto incompleto.

No la recibieron

Bárbara no sabía que estaba embarazada. Su rutina diaria consistía en hacer el aseo y cocinar en la casa de sus familiares, cargar algunos elementos pesados y llevar a su hijo al centro de habilitación y capacitación Aluna. Cuando iba de regreso a su casa, en La María, sintió que algo se le desprendió pero no sabía de qué se trataba.

“Regresé e hice todo lo que me tocaba, como a las 7 de la noche sentí que estaba manchando y me sentía mal. La señora de acá buscó un taxi y me llevó hasta la Clínica Madre Bernarda”, relató la joven de 24 años añadiendo que ahí le informaron que tenía una amenaza de aborto pero no la atendieron porque aparecía como fallecida.

De ahí se trasladó hasta la Clínica Blas de Lezo, pero tampoco fue atendida. Ya era medianoche así que decidió devolverse a casa pero a las 3 de la madrugada el dolor se hizo más fuerte, por lo que fue hasta el CAP de La Esperanza. El médico de turno le dijo que ya estaba teniendo un aborto, pero que debía ir a una clínica para una correcta atención.

“En la tarde del día siguiente la señora me regaló 100 mil pesos y conseguí una cita con un médico para hacerme una ecografía, donde apareció el aborto incompleto así que me mandó al Hospital Universitario. Ahí todo fue un enredo así que me devolví a la casa y solo me tomé los antibióticos”, contó Bárbara.

Los niños también están desatendidos

Aunque esta joven se muestra tranquila ante un legrado que no se hizo, con dolores que en la parte baja del abdomen, le preocupa aún más la salud de su hijo mayor, de 4 años y 6 meses.

Al niño le detectaron un quiste en el cerebro, sufre de asma, convulsiones, necesita terapia física y de lenguaje. Además tiene cataratas, un problema visual que distorsiona la imagen.

“La última vez que el neurólogo lo vio dijo que debía revisar bien los exámenes donde le salió el quiste porque estaban irregulares. Eso fue en septiembre del 2016. Necesita como cuatro terapias y ninguna las recibe”, comentó la joven afirmando que el único medicamento que toma es el ácido valproico para las convulsiones.

Sin la atención, Bárbara aseguró que su hijo ha desmejorado pues ya no intenta hablar como antes y su comportamiento es agresivo.

Con tutela

Bárbara también es desplazada del conflicto pues desde el corregimiento de Puerto Rico, en el municipio de Tiquisio, al sur del departamento, se trasladó con su mamá en Magangué y llegó a Cartagena hace cuatro años para que un especialista viera a su hijo. En la Unidad de Víctimas intentó buscar ayuda, pero tampoco les fue posible solucionarle.

Por esto, el 21 de febrero la mujer puso una acción de tutela en contra de Medimás para el cumplimiento de sus derechos en salud, y los de sus hijos.

¿Por qué sucede esto?

Según la Registraduría, este problema se da generalmente porque al momento de expedir un registro de defunción, se equivocan con el número de la cédula y por esto da por muerta a una persona que en realidad está viva.

“Por un solo número ya se cambia todo”, dijo un vocero de la entidad.

Qué hacer

Si usted tiene un problema similar al de Bárbara, deberá acercarse hasta la Registraduría Nacional del Estado Civil para que un funcionario consulte en el Sistema Nacional de Identificación (ANI).

“Si está vigente es porque la entidad de salud tiene un problema en la base de datos”, precisó el vocero de la Registraduría.

Este sería el mecanismo más rápido para que se solucione el problema y allí le expedirán un certificado con el que realizará los trámites en la EPS.

Hace una semana, Bárbara intentó llevar a su hijo a la clínica por un resfriado pero tampoco la atendieron, teniendo un documento de la Fiscalía.