Joven denuncia que no aceptaron su donación de sangre “por ser homosexual”

Por responder en un formulario que había tenido como pareja a hombres, a Juan David, un joven homosexual de 21 años, le negaran el poder donar sangre, aludiendo que, por su condición sexual, el laboratorio en sus políticas internas no lo tenía permitido.

El caso ocurrió el lunes en Hemocaribe, Laboratorios y Exámenes Clínicos, en Plaza Colón.

Juan David manifestó que la única explicación que le dieron del por qué no podía donar era, según las políticas de Hemocaribe, porque podía contagiarse más fácilmente de una enfermedad venérea.

“¿Qué les hace pensar a ellos que nosotros los homosexuales nos contagiamos más rápido?, la tasa comparativa entre homosexuales y heterosexuales, muestra que la estadística es igual, ninguno es más propenso a contagiarse que el otro”, narró el estudiante de octavo semestre de Medicina.

Indignado

Así se sintió Juan David, quien aceptó su homosexualidad desde hace varios años y aún no comprende por qué los discriminan de esta forma.

“Me sentí terrible, humillado e indignado. La enfermera se rascó la cabeza, después la bajó y me dijo que no podía ser donante. No puedo creer que todavía existan estas cosas”, puntualizó.

Interpondrán tutela

Alfonso Marrugo De Luque, representante de la Corporación Caribe Afirmativo, manifestó que al conocer este hecho, de inmediato se trasladaron a la Personería y la Defensoría del Pueblo, donde expusieron el caso.

“Estas entidades siempre alzan la voz en casos discriminatorios, por eso fuimos hasta sus oficinas y hablamos sobre este caso y ellos nos aconsejaron ir a la Secretaría de Salud, donde nos dijeron que a la hora de ser donantes, ya no se puede discriminar a una persona por su condición sexual”, expresó Marrugo.

Allí les hablaron de la sentencia T 248 de 2012, que dice que la orientación sexual de las personas no puede ser un criterio de selección para los donantes.

“Nosotros, como Caribe Afirmativo, estamos pensando en interponer una tutela contra Hemocaribe por discriminación por condición sexual”, finalizó Marrugo.

Se apegaron a la ley

En un comunicado de prensa, el banco Hemocaribe señaló que investiga el hecho, pero sostiene que se acogió a una resolución que los obliga a diferir a los donantes.

Aseguró que es su política hacer una selección de donantes que, en lo posible, no esté basado en la orientación sexual de los mismos.

También se muestran solidarios con la comunidad LGBTI en sus luchas y espera que se revisen normas como la Resolución 901 de 1996, que está vigente y es la que los obliga a actuar de la forma en la que lo hicieron.

Además, ratificó su compromiso constante con la sensibilización de su personal frente a las innovaciones, de manera que se eliminen prejuicios culturales.

La sentencia

“La orientación sexual del donante en sí misma no es un factor de riesgo en estos términos, toda vez que la opción sexual que elija una persona no conlleva necesariamente el ejercicio de una actividad sexual riesgosa. El criterio establecido tiene origen en un marco histórico que ha sido reevaluado por estar sustentado en el desconocimiento de las causas de transmisión del VIH. En la actualidad, está claro que la transmisión de dicho virus no depende de la orientación sexual, sino de varios factores que deben ser aclarados al momento de la elección del donante, concretamente, con la protección que se haya o no utilizado en los actos sexuales. El criterio aplicado al accionante, no es adecuado ni necesario, pues existen otros criterios y medidas que pueden tomar los profesionales de la salud que son más eficaces para detectar los riesgos de VIH porque analizan directamente la conducta riesgosa y, además, no afectan el derecho a la igualdad y no discriminación, y permiten desincentivar prejuicios y estigmas sociales contra la población LGBTI”.